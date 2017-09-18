CD oynatıcı. DAB+/FM dijital radyo

Bu şık entegre mikro sistem sayesinde oynatma listelerinizin ve daha fazlasının keyfini çıkarın. MP3 CD ve CD kayıtlarını da oynatan bu CD oynatıcı sayesinde CD koleksiyonunuzdaki klasikleri yeniden keşfedin. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sağlar ve 20'ye kadar en sevdiğiniz DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.