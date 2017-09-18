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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

BTB4800/12

Retro stil. Modern ses.

Bu şık mikro sistem, retro stil ile modern performansı bir araya getirir. Klasik ahşap kabin, pürüzsüz alüminyum ses kadranı ve son derece parlak ekran göz alıcı bir görünüm sunar. Evinizin dilediğiniz yerine yerleştirin ve keyfini çıkarın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Retro stil. Modern ses.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD oynatıcı. DAB+/FM dijital radyo

Bu şık entegre mikro sistem sayesinde oynatma listelerinizin ve daha fazlasının keyfini çıkarın. MP3 CD ve CD kayıtlarını da oynatan bu CD oynatıcı sayesinde CD koleksiyonunuzdaki klasikleri yeniden keşfedin. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı sağlar ve 20'ye kadar en sevdiğiniz DAB+ ya da FM istasyonu hafızası sunar.

Bluetooth kablosuz müzik akışı

Ağırlık 4,78 kg

Teknik Özellikler

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