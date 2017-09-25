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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

BTB2670/12

Evinize uygun HiFi stereo ses

Bu kompakt, hepsi bir arada Philips müzik sistemi ile akıllı telefonunuzdan müzik dinleyin, Bluetooth üzerinden kitaplığınızdan müzik akışı sağlayın ve MP3-CD oynatın. DAB+ ve FM uyumluluğu sayesinde en sevdiğiniz radyo programlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Evinize uygun HiFi stereo ses

  • Bluetooth

  • MULTIPAIR ile

  • DAB+

Bluetooth bekleme modu, kolayca yeniden bağlanmanız için her zaman açıktır

Bluetooth bekleme modu, kolayca yeniden bağlanmanız için her zaman açıktır

Akıllı cihazınızı bir kez bağladıktan sonra akıllı cihazınızın Bluetooth işlevi, Philips müzik sisteminizi bekleme modundan çıkarır. Bu işlem, Bluetooth kaynağını da etkinleştirerek dilediğiniz zaman hızlı ve kolay bir şekilde müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar.

Kompakt tasarımı her mekana ve her yaşam tarzına uyar

Kompakt tasarımı her mekana ve her yaşam tarzına uyar. Az yer kaplayan set, modern tasarımı ve boyutları ile her odaya sığar.

Akıllı cihazınız için USB ile hızlı ve etkili şarj

Akıllı cihazınız için USB ile hızlı ve etkili şarj

USB portu müzik oynatmaktan daha fazlasını sunar. Akıllı USB güç yönetimi sistemi, müzik sistemi bekleme modundayken 2 A hızlı şarj akımıyla akıllı cihazınızı hızlıca şarj eder.

Teknik Özellikler

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