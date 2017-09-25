2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BTB2670/12
Evinize uygun HiFi stereo ses
Bu kompakt, hepsi bir arada Philips müzik sistemi ile akıllı telefonunuzdan müzik dinleyin, Bluetooth üzerinden kitaplığınızdan müzik akışı sağlayın ve MP3-CD oynatın. DAB+ ve FM uyumluluğu sayesinde en sevdiğiniz radyo programlarının keyfini çıkarabilirsiniz.
Bluetooth
MULTIPAIR ile
DAB+
Akıllı cihazınızı bir kez bağladıktan sonra akıllı cihazınızın Bluetooth işlevi, Philips müzik sisteminizi bekleme modundan çıkarır. Bu işlem, Bluetooth kaynağını da etkinleştirerek dilediğiniz zaman hızlı ve kolay bir şekilde müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar.
Kompakt tasarımı her mekana ve her yaşam tarzına uyar. Az yer kaplayan set, modern tasarımı ve boyutları ile her odaya sığar.
USB portu müzik oynatmaktan daha fazlasını sunar. Akıllı USB güç yönetimi sistemi, müzik sistemi bekleme modundayken 2 A hızlı şarj akımıyla akıllı cihazınızı hızlıca şarj eder.
Yorumlar