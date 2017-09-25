Evinize uygun HiFi stereo ses

Bu kompakt, hepsi bir arada Philips müzik sistemi ile akıllı telefonunuzdan müzik dinleyin, Bluetooth üzerinden kitaplığınızdan müzik akışı sağlayın ve MP3-CD oynatın. DAB+ ve FM uyumluluğu sayesinde en sevdiğiniz radyo programlarının keyfini çıkarabilirsiniz.