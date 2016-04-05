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Üretimden kaldırıldı

Beardtrimmer series 9000su geçirmez sakal düzeltici

BT9290/32

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sıradışı hassasiyet

Özel lazer desteğiyle yüz kıvrımlarında olağanüstü kontrole sahip olun. İstediğiniz düzgün ve simetrik tarzı güvenli bir şekilde yaratmanızı sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Lazer güdümlü tek sakal düzeltici

Sıradışı hassasiyet

  • 0,2 mm hassas ayar

  • Tamamen metal çift taraflı düzeltici

  • 60 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj

  • lazer destekli

Kusursuz, simetrik sonuçlar için benzersiz lazer güdümünü kullanın

Kusursuz, simetrik sonuçlar için benzersiz lazer güdümünü kullanın

Benzersiz lazer destekli sistem, düzeltme yapmadan önce tarzınızı ayarlamanız için ince bir ışık demeti yayar. Bu ışık demeti tüylerin kesileceği bölgeyi göstererek her zaman hatasız sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Ayar tekeri seçtiğiniz uzunluk ayarına "kilitlenir"

Ayar tekeri seçtiğiniz uzunluk ayarına "kilitlenir"

Tercih ettiğiniz düzeltme boyunu seçmek için istediğiniz uzunluk gösterilene kadar koldaki ayar tekerini çevirin. Düzgün ve eşit düzeltme için seçtiğiniz uzunluk "kilitlenir".

Çift taraflı düzeltici: Mükemmel detaylar için 32 mm ve 15 mm kenarlar

Çift taraflı düzeltici: Mükemmel detaylar için 32 mm ve 15 mm kenarlar

Ayarlanabilir tarağın altında ters çevrilebilen, çift taraflı hassas düzeltici bulunur. Kenarların birinde 32 mm yüksek performanslı düzeltici yer alır. Başlığı döndürdüğünüzde, diğer kenarda burun altı ve ağız kenarı gibi küçük alanlar için mükemmel 15 mm genişliğinde hassas düzeltici bulunur. Bu düzeltici çok yakın kesim yaparken cildinizi koruyacak şekilde tasarlanmıştır ve küçük boyutu ve açılı tasarımı, ince çizgileri ve ayrıntıları oluştururken hareketlerinizi görebilmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

05/04/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ortalamanın üzerinde bir ürün

Ürünü top sakal bıraktığım ve sakal inceltme ihtiyacım olduğundan dolayı aldım. Traşı 2 parçaya bölüp oluyorum. Sinek kaydı kısımları başka bir markanın taş makinesi ile alıyorum. Top sakal kısmını inceltmek ve şekillendirmek için de bu makineyi tercih ettim. Sakal boylarının 0.2mm aralıklarla hassas ayarlanabilmesi, musluk altında yıkanarak kolay temizlenmesi ve sadece 1 saat şarj ile saatlerce kullanılabilmesi artı yönleri. Lazer kullanışlı mı pek emin olamadım. Philips Türkiye'ye 1 saat şarj ile şarjı uzun giden diğer modelleri getirmediğinden ve vakumlu modelleri de şu an için getirmediğinden kaliteli bir sakal inceltici olsun ve philips olsun diyorsanız pek bir alternatifiniz tok zaten

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer için yapılmıştır

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