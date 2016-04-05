Ürünü top sakal bıraktığım ve sakal inceltme ihtiyacım olduğundan dolayı aldım. Traşı 2 parçaya bölüp oluyorum. Sinek kaydı kısımları başka bir markanın taş makinesi ile alıyorum. Top sakal kısmını inceltmek ve şekillendirmek için de bu makineyi tercih ettim. Sakal boylarının 0.2mm aralıklarla hassas ayarlanabilmesi, musluk altında yıkanarak kolay temizlenmesi ve sadece 1 saat şarj ile saatlerce kullanılabilmesi artı yönleri. Lazer kullanışlı mı pek emin olamadım. Philips Türkiye'ye 1 saat şarj ile şarjı uzun giden diğer modelleri getirmediğinden ve vakumlu modelleri de şu an için getirmediğinden kaliteli bir sakal inceltici olsun ve philips olsun diyorsanız pek bir alternatifiniz tok zaten