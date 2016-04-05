2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sıradışı hassasiyet
Özel lazer desteğiyle yüz kıvrımlarında olağanüstü kontrole sahip olun. İstediğiniz düzgün ve simetrik tarzı güvenli bir şekilde yaratmanızı sağlar.
0,2 mm hassas ayar
Tamamen metal çift taraflı düzeltici
60 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
lazer destekli
Benzersiz lazer destekli sistem, düzeltme yapmadan önce tarzınızı ayarlamanız için ince bir ışık demeti yayar. Bu ışık demeti tüylerin kesileceği bölgeyi göstererek her zaman hatasız sonuçlar elde etmenizi sağlar.
Tercih ettiğiniz düzeltme boyunu seçmek için istediğiniz uzunluk gösterilene kadar koldaki ayar tekerini çevirin. Düzgün ve eşit düzeltme için seçtiğiniz uzunluk "kilitlenir".
Ayarlanabilir tarağın altında ters çevrilebilen, çift taraflı hassas düzeltici bulunur. Kenarların birinde 32 mm yüksek performanslı düzeltici yer alır. Başlığı döndürdüğünüzde, diğer kenarda burun altı ve ağız kenarı gibi küçük alanlar için mükemmel 15 mm genişliğinde hassas düzeltici bulunur. Bu düzeltici çok yakın kesim yaparken cildinizi koruyacak şekilde tasarlanmıştır ve küçük boyutu ve açılı tasarımı, ince çizgileri ve ayrıntıları oluştururken hareketlerinizi görebilmenizi sağlar.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
hakanderici
05/04/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ortalamanın üzerinde bir ürün
Ürünü top sakal bıraktığım ve sakal inceltme ihtiyacım olduğundan dolayı aldım. Traşı 2 parçaya bölüp oluyorum. Sinek kaydı kısımları başka bir markanın taş makinesi ile alıyorum. Top sakal kısmını inceltmek ve şekillendirmek için de bu makineyi tercih ettim. Sakal boylarının 0.2mm aralıklarla hassas ayarlanabilmesi, musluk altında yıkanarak kolay temizlenmesi ve sadece 1 saat şarj ile saatlerce kullanılabilmesi artı yönleri. Lazer kullanışlı mı pek emin olamadım. Philips Türkiye'ye 1 saat şarj ile şarjı uzun giden diğer modelleri getirmediğinden ve vakumlu modelleri de şu an için getirmediğinden kaliteli bir sakal inceltici olsun ve philips olsun diyorsanız pek bir alternatifiniz tok zaten
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer için yapılmıştır