Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar, yağlamaya gerek olmadan hassas bir şekilde çalışır

Paslanmaz çelik bıçaklar en kalın kılları bile rahatça kesmesi için iki kez bilenmiştir. Bıçaklar, hafifçe birbirlerine dokunarak kendi kendilerini bilerler. Böylece düzelticinizi kullandığınız süre boyunca bıçakları değiştirmenize veya yağlamanıza gerek kalmaz.