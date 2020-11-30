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    Beardtrimmer series 7000

    Vakumlu Sakal Düzeltici

    BT7512/15
    Genel Derecelendirme / 5
    • Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici
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      Beardtrimmer series 7000 Vakumlu Sakal Düzeltici

      BT7512/15
      Genel Derecelendirme / 5

      Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici

      Sakalınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltirken etrafı temiz tutun. Yeni Philips Vakumlu Düzeltici, %50 daha güçlü* hava akışıyla gelişmiş, yüksek performanslı bir sisteme sahiptir. Kesilen kılları etkili bir şekilde yakalayarak dağınıklığı önler. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL

      Beardtrimmer series 7000 Vakumlu Sakal Düzeltici

      Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici

      Sakalınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltirken etrafı temiz tutun. Yeni Philips Vakumlu Düzeltici, %50 daha güçlü* hava akışıyla gelişmiş, yüksek performanslı bir sisteme sahiptir. Kesilen kılları etkili bir şekilde yakalayarak dağınıklığı önler. Tüm faydaları görün

      Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici

      Sakalınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltirken etrafı temiz tutun. Yeni Philips Vakumlu Düzeltici, %50 daha güçlü* hava akışıyla gelişmiş, yüksek performanslı bir sisteme sahiptir. Kesilen kılları etkili bir şekilde yakalayarak dağınıklığı önler. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL

      Beardtrimmer series 7000 Vakumlu Sakal Düzeltici

      Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici

      Sakalınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltirken etrafı temiz tutun. Yeni Philips Vakumlu Düzeltici, %50 daha güçlü* hava akışıyla gelişmiş, yüksek performanslı bir sisteme sahiptir. Kesilen kılları etkili bir şekilde yakalayarak dağınıklığı önler. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Beardtrimmer series 7000

        Beardtrimmer series 7000

        Vakumlu Sakal Düzeltici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici

        Temizlikten ödün vermeyen düzeltme için Philips'in 1 numarası

        • 0,5 mm hassas ayar
        • Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar
        • 75 dakikaya kadar kullanım/1 saat şarj
        • Yüksek performanslı vakum sistemi
        Etrafı kirletmeden düzeltme işlemi gerçekleştirmek için optimize edilmiş hava akışı

        Etrafı kirletmeden düzeltme işlemi gerçekleştirmek için optimize edilmiş hava akışı

        Yeni Philips Vakumlu Düzeltici, %50 daha güçlü hava akışına* sahiptir. Güçlü vakum sayesinde kesilen kıllar %95'e varan oranda toplanır.** Böylece düzeltme işlemi sırasında etraf temiz kalır.

        Eşit düzeltme için aşağı bakan kılları bıçaklara doğru yönlendirir

        Eşit düzeltme için aşağı bakan kılları bıçaklara doğru yönlendirir

        Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz sayesinde tek hamlede dilediğiniz kirli sakal görünümüne kavuşun. Eşit düzeltme için aşağı bakan kılları kaldırır ve keskin metal bıçaklara yönlendirir.

        Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar, yağlamaya gerek olmadan hassas bir şekilde çalışır

        Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar, yağlamaya gerek olmadan hassas bir şekilde çalışır

        Paslanmaz çelik bıçaklar en kalın kılları bile rahatça kesmesi için iki kez bilenmiştir. Bıçaklar, hafifçe birbirlerine dokunarak kendi kendilerini bilerler. Böylece düzelticinizi kullandığınız süre boyunca bıçakları değiştirmenize veya yağlamanıza gerek kalmaz.

        20 kilitli uzunluk ayarı, 0,5 mm hassasiyete sahip 0,5 - 10 mm

        20 kilitli uzunluk ayarı, 0,5 mm hassasiyete sahip 0,5 - 10 mm

        İstediğiniz uzunluk 0,5 mm hassasiyete sahip 0,5 - 10 mm aralığında görüntülenene dek tutma yerindeki yakınlaştırma tekerini açın ve istediğiniz düzeltme uzunluğunu seçin. Seçmiş olduğunuz uzunluk mükemmel eşitlikte düzeltme için artık "kilitli"dir.

        Mükemmel kenarlar ve ayrıntıları için takıp çıkarılabilir hassas düzeltici

        Mükemmel kenarlar ve ayrıntıları için takıp çıkarılabilir hassas düzeltici

        Takıp çıkarılabilir hassas düzelticinizle bıyığınızı düzeltin veya ulaşılması zor bölgelerde ayrıntıları ve kenarları belirginleştirin.

        1 saat şarj ettikten sonra 75 dakikaya kadar çalıştırabilirsiniz veya prize takarak kullanabilirsiniz

        1 saat şarj ettikten sonra 75 dakikaya kadar çalıştırabilirsiniz veya prize takarak kullanabilirsiniz

        Sakal düzelticinizi prize takarak veya 1 saat şarj ederek 75 dakikaya kadar kablosuz kullanabilirsiniz. Alternatif olarak 5 dakikalık hızlı şarj özelliğiyle bir kez düzeltme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

        Düzelticinizin pil durumunu hızlıca görün

        Düzelticinizin pil durumunu hızlıca görün

        Pil göstergesi; düzelticinizin pilinin boş olduğunu, şarj edildiğini veya dolu olduğunu gösterir.

        Bölmeyi boşaltıp bıçakları suyla durulayın

        Bölmeyi boşaltıp bıçakları suyla durulayın

        Uzun ömürlü performans için düzeltme işleminiz bittiğinde bıçakları çekerek çıkarın, bıçakları ve tarağı musluk altında durulayın, kıl toplama haznesini boşaltın ve birlikte verilen temizleme fırçasıyla cihazın içindeki kılları temizleyin.

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Hassasiyet (adım aralığı)
          0,5 mm ile
          Uzunluk ayarı aralığı
          0,5 - 10 mm
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar

        • Kullanım kolaylığı

          Yakınlaştırma ayarı
          Kolay uzunluk ayarları
          Ekran
          Şarj seviye göstergesi
          Temizleme
          Yıkanabilir bıçaklar ve koruyucular
          Çalışma
          Kablolu ve Kablosuz kullanım

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Uzunluk ayarı sayısı
          20 entegre uzunluk ayarı

        • Tasarım

          Renkler
          Grafit
          Kaplama
          Yumuşak tutma yeri

        • Güç sistemi

          5 dakika hızlı şarj
          Evet

        • Güç

          Çalışma süresi
          75 dakikaya kadar
          Şarj
          1 saat tam şarj
          Pil Tipi
          NiMH
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yağlamak gerekmez
          Evet

        • Aksesuarlar

          Hassas düzeltici
          Evet
          Tarak
          • 3 mm hassas tarak
          • 5 mm hassas tarak
          Stand
          Şarj standı
          Kese
          Yumuşak saklama çantası
          Bakım
          Temizleme fırçası

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            Yorumlar

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            • Önceki Philips modeline göre
            • *Laboratuvar ortamında kıllar üzerinde test edilmiştir
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