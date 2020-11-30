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Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici
Sakalınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltirken etrafı temiz tutun. Yeni Philips Vakumlu Düzeltici, %50 daha güçlü* hava akışıyla gelişmiş, yüksek performanslı bir sisteme sahiptir. Kesilen kılları etkili bir şekilde yakalayarak dağınıklığı önler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici
Sakalınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltirken etrafı temiz tutun. Yeni Philips Vakumlu Düzeltici, %50 daha güçlü* hava akışıyla gelişmiş, yüksek performanslı bir sisteme sahiptir. Kesilen kılları etkili bir şekilde yakalayarak dağınıklığı önler. Tüm faydaları görün
Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici
Sakalınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltirken etrafı temiz tutun. Yeni Philips Vakumlu Düzeltici, %50 daha güçlü* hava akışıyla gelişmiş, yüksek performanslı bir sisteme sahiptir. Kesilen kılları etkili bir şekilde yakalayarak dağınıklığı önler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etrafı kirletmeyen vakumlu düzeltici
Sakalınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltirken etrafı temiz tutun. Yeni Philips Vakumlu Düzeltici, %50 daha güçlü* hava akışıyla gelişmiş, yüksek performanslı bir sisteme sahiptir. Kesilen kılları etkili bir şekilde yakalayarak dağınıklığı önler. Tüm faydaları görün