2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Müzik asla kesilmez
Müziğim asla kesilmez. Everplay taşınabilir kablosuz hoparlör, güçlü Bluetooth bağlantısı ve sezgisel şarj etme seçenekleri sayesinde kesintisiz olarak müzik çalar. Özel kumaşı hem güzel görünüm hem de mükemmel derecede dayanıklılık sağlar
10 W, 10 sa
Uzun Bluetooth mesafesi
Su geçirmez, toz geçirmez
Hızlı şarj seçeneği
Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.
Şarj işlemi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Pil gücü düşmeye başladığında ikisi bir arada özelliğe sahip, kullanışlı bir kayış olan USB şarj kablosunu kullanın. Şarj için takın veya kolay taşıyabilmek için hoparlörü çantaya takmak amacıyla kullanın.
Müziğinizin kesilmesinden endişe etmeden akıllı telefonunuzla özgürce hareket edin. EverPlay hoparlör, endüstri standartlarından üç kat daha hızlı, 30 metre veya 100 fite kadar muhteşem derecede istikrarlı ve uzun mesafeli bir Bluetooth bağlantısı sunar. Bu hoparlörler arka plan parazitini en aza indirmek için hassasiyet anteni ve radyo frekansı filtresine sahiptir.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Solmaz
26/05/2020
Türkiye
Gayet Basaliri
Philips markasi hep ilk tercihlerimden olmustur. Bu urunu yaklasik 2senedir kullaniyorum. hic bir problem yasamadim. ses seviyesi, ses kalitesi, malzeme kalitesi, pil omru, hersey gayet ideal. kapali havuz ortaminda kullandim, neme maruz kaldi yani ve hic bir sikinti yasamadim. keske dedigim tek bir konusu var, keske guzel bir kilifi olsaydi.
Dezavantajlar
kilifi olmamasi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT6900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-05-26
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT6900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-05-26
HiddeatH
06/10/2019
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Arızalı Ürün
D&R Online mağazasından aldığım ürün 12 Eylül tarihinde elime maalesef arızalı (Şarj edilemiyor/açılmıyordu) geldi. Aynı gün ürünü 2 saat içerisinde geri gönderdim ve yaklaşık bir aydır dönüş alamıyorum.
Bu değerlendirme BT6900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Bu değerlendirme BT6900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır