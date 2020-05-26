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Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir kablosuz hoparlör

BT6900B/00

3

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Müzik asla kesilmez

Müziğim asla kesilmez. Everplay taşınabilir kablosuz hoparlör, güçlü Bluetooth bağlantısı ve sezgisel şarj etme seçenekleri sayesinde kesintisiz olarak müzik çalar. Özel kumaşı hem güzel görünüm hem de mükemmel derecede dayanıklılık sağlar

Tüm avantajları görüntüleyin

Müzik asla kesilmez

  • 10 W, 10 sa

  • Uzun Bluetooth mesafesi

  • Su geçirmez, toz geçirmez

  • Hızlı şarj seçeneği

Yüksek performanslı DuraFit kumaş

Yüksek performanslı DuraFit kumaş

Hoparlörü kaplayan DuraFit kumaş hem fonksiyonel hem de estetik faydalar sağlar. Benzersiz eşkenar dörtgen örgü deseni, aynı zamanda daha modern, sofistike bir tarz katarken kaymaz, çizilmeye karşı dayanıklı ve yıkanabilir malzeme uyumlu vurgu renklerine sahip kumaşı örten üst kauçuk kaplamalarla ek koruma sağlar.

Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Gürültü Önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını, ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

Ekstra bas artırma ve genişletme için bas radyatörleri

EverPlay hoparlör, geniş ses yayma alanının yardımıyla kompakt formda güçlü bir ses ortaya çıkarır. Ekstra bas artırma ve genişletme sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2

26/05/2020

Türkiye

Türkiye

Gayet Basaliri

Philips markasi hep ilk tercihlerimden olmustur. Bu urunu yaklasik 2senedir kullaniyorum. hic bir problem yasamadim. ses seviyesi, ses kalitesi, malzeme kalitesi, pil omru, hersey gayet ideal. kapali havuz ortaminda kullandim, neme maruz kaldi yani ve hic bir sikinti yasamadim. keske dedigim tek bir konusu var, keske guzel bir kilifi olsaydi.

Dezavantajlar

kilifi olmamasi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT6900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-05-26

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT6900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-05-26

06/10/2019

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Arızalı Ürün

D&R Online mağazasından aldığım ürün 12 Eylül tarihinde elime maalesef arızalı (Şarj edilemiyor/açılmıyordu) geldi. Aynı gün ürünü 2 saat içerisinde geri gönderdim ve yaklaşık bir aydır dönüş alamıyorum.

Bu değerlendirme BT6900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Bu değerlendirme BT6900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

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