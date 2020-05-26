2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Müzik asla kesilmez
Müziğim asla kesilmez. Everplay taşınabilir kablosuz hoparlör, güçlü Bluetooth bağlantısı ve sezgisel şarj etme seçenekleri sayesinde kesintisiz olarak müzik çalar. Özel kumaşı hem güzel görünüm hem de mükemmel derecede dayanıklılık sağlar
10 W, 10 sa
Uzun Bluetooth mesafesi
Su geçirmez, toz geçirmez
Hızlı şarj seçeneği
Hoparlörü kaplayan DuraFit kumaş hem fonksiyonel hem de estetik faydalar sağlar. Benzersiz eşkenar dörtgen örgü deseni, aynı zamanda daha modern, sofistike bir tarz katarken kaymaz, çizilmeye karşı dayanıklı ve yıkanabilir malzeme uyumlu vurgu renklerine sahip kumaşı örten üst kauçuk kaplamalarla ek koruma sağlar.
Gürültü Önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını, ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.
EverPlay hoparlör, geniş ses yayma alanının yardımıyla kompakt formda güçlü bir ses ortaya çıkarır. Ekstra bas artırma ve genişletme sunar.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Solmaz
26/05/2020
Türkiye
Gayet Basaliri
Philips markasi hep ilk tercihlerimden olmustur. Bu urunu yaklasik 2senedir kullaniyorum. hic bir problem yasamadim. ses seviyesi, ses kalitesi, malzeme kalitesi, pil omru, hersey gayet ideal. kapali havuz ortaminda kullandim, neme maruz kaldi yani ve hic bir sikinti yasamadim. keske dedigim tek bir konusu var, keske guzel bir kilifi olsaydi.
Dezavantajlar
kilifi olmamasi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT6900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-05-26
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT6900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-05-26
HiddeatH
06/10/2019
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Arızalı Ürün
D&R Online mağazasından aldığım ürün 12 Eylül tarihinde elime maalesef arızalı (Şarj edilemiyor/açılmıyordu) geldi. Aynı gün ürünü 2 saat içerisinde geri gönderdim ve yaklaşık bir aydır dönüş alamıyorum.
Bu değerlendirme BT6900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Bu değerlendirme BT6900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır