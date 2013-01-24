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Kolay ve eşit düzeltme
Bu metal bıçaklı düzeltici istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü tam olarak verir. Yeni entegre sakal kaldırma tarağımız sakalların kalkmasını sağlayarak tek seferde etkili ve eşit düzeltme sonuçları sunar Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ve eşit düzeltme
Bu metal bıçaklı düzeltici istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü tam olarak verir. Yeni entegre sakal kaldırma tarağımız sakalların kalkmasını sağlayarak tek seferde etkili ve eşit düzeltme sonuçları sunar Tüm faydaları görün
Kolay ve eşit düzeltme
Bu metal bıçaklı düzeltici istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü tam olarak verir. Yeni entegre sakal kaldırma tarağımız sakalların kalkmasını sağlayarak tek seferde etkili ve eşit düzeltme sonuçları sunar Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ve eşit düzeltme
Bu metal bıçaklı düzeltici istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü tam olarak verir. Yeni entegre sakal kaldırma tarağımız sakalların kalkmasını sağlayarak tek seferde etkili ve eşit düzeltme sonuçları sunar Tüm faydaları görün
Kirli sakal düzeltici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Dynamic Sakal Kılavuzu sistemi ve entegre sakal kaldırma tarağı eşit düzeltme sonuçları için sakalları bıçağın seviyesine kadar kaldırır ve istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü tam olarak elde etmenizi sağlar.
Cildinize karşı hassas davranırken kirli sakalınızı tek seferde düzeltin. Yeni Entegre sakal kaldırma tarağı zahmetsiz, eşit düzeltme için tüyleri bıçakların seviyesine kadar kaldır ve yön verir.
Bu düzeltici, daha hızlı düzeltme için her seferde daha fazla sakal kesen iki kez keskinleştirilmiş metal bıçaklar ile birlikte gelir.
İstediğiniz uzunluk 0,2 mm hassasiyete sahip 0,4 - 10 mm aralığında görüntülenene dek saptaki yakınlaştırma tekerini açın ve istediğiniz düzeltme uzunluğunu seçin. Seçmiş olduğunuz uzunluk mükemmel eşitlikte düzeltme için artık "kilitli"dir.
60 dakika kablosuz kullanım için sakal düzelticiyi 1 saat şarj edin. Düzeltme sırasında daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarsanız düzelticiyi prize takmanız yeterli olur. Bu düzeltici hem kablosuz hem de prize takılarak kullanma için tasarlanmıştır.
Su geçirmez sakal şekillendiricinizi temizlemek için muslukta durulayın.
Her seferinde mükemmel ve koruyucu düzeltme işlemi. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafif biçimde sürterek daha keskin hale gelir; böylelikle ekstra keskin ve etkili kalırlar. Aynı zamanda cildin tahriş olmasını önleyen yuvarlak uçlara ve taraklara sahiptirler.
Düzelticinin en kısa 0,4 mm ayarını her gün kullanarak 3 günlük ideal kirli sakal görünümünü elde edin.
Bu Philips düzelticide 2 yıllık garanti sunuyoruz: Bakım ürünlerimiz uzun ömürlü olması için tasarlanmıştır. Yağlama gerektirmez ve dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumludur.
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