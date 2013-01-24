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    Beardtrimmer series 5000

    Kirli sakal düzeltici

    BT5200/16
    Genel Derecelendirme / 5
    7 Ödüller
    • Kolay ve eşit düzeltme Kolay ve eşit düzeltme Kolay ve eşit düzeltme
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      Beardtrimmer series 5000 Kirli sakal düzeltici

      BT5200/16
      Genel Derecelendirme / 5
      7 Ödüller

      Kolay ve eşit düzeltme

      Bu metal bıçaklı düzeltici istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü tam olarak verir. Yeni entegre sakal kaldırma tarağımız sakalların kalkmasını sağlayarak tek seferde etkili ve eşit düzeltme sonuçları sunar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 339,99 TL
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      Beardtrimmer series 5000 Kirli sakal düzeltici

      Kolay ve eşit düzeltme

      Bu metal bıçaklı düzeltici istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü tam olarak verir. Yeni entegre sakal kaldırma tarağımız sakalların kalkmasını sağlayarak tek seferde etkili ve eşit düzeltme sonuçları sunar Tüm faydaları görün

      Kolay ve eşit düzeltme

      Bu metal bıçaklı düzeltici istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü tam olarak verir. Yeni entegre sakal kaldırma tarağımız sakalların kalkmasını sağlayarak tek seferde etkili ve eşit düzeltme sonuçları sunar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 339,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Beardtrimmer series 5000 Kirli sakal düzeltici

      Kolay ve eşit düzeltme

      Bu metal bıçaklı düzeltici istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü tam olarak verir. Yeni entegre sakal kaldırma tarağımız sakalların kalkmasını sağlayarak tek seferde etkili ve eşit düzeltme sonuçları sunar Tüm faydaları görün

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        Beardtrimmer series 5000

        Beardtrimmer series 5000

        Kirli sakal düzeltici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolay ve eşit düzeltme

        Her bölgede eşit sonuç için Dynamic sakal kılavuzu sistemi

        • 0,2 mm hassas ayar
        • Metal bıçaklar
        • 60 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
        • Entegre sakal kaldırma tarağı
        Eşit sonuçlar için sakalı bıçağın seviyesine kadar kaldırır

        Eşit sonuçlar için sakalı bıçağın seviyesine kadar kaldırır

        Dynamic Sakal Kılavuzu sistemi ve entegre sakal kaldırma tarağı eşit düzeltme sonuçları için sakalları bıçağın seviyesine kadar kaldırır ve istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü tam olarak elde etmenizi sağlar.

        Zahmetsiz düzeltme için sakallara kesiciye doğru yön verir

        Zahmetsiz düzeltme için sakallara kesiciye doğru yön verir

        Cildinize karşı hassas davranırken kirli sakalınızı tek seferde düzeltin. Yeni Entegre sakal kaldırma tarağı zahmetsiz, eşit düzeltme için tüyleri bıçakların seviyesine kadar kaldır ve yön verir.

        Daha hızlı düzeltme için bıçaklar iki kez keskinleştirilmiştir*

        Daha hızlı düzeltme için bıçaklar iki kez keskinleştirilmiştir*

        Bu düzeltici, daha hızlı düzeltme için her seferde daha fazla sakal kesen iki kez keskinleştirilmiş metal bıçaklar ile birlikte gelir.

        17 Kilitli uzunluk ayarı, 0,2 mm hassasiyete sahip 0,4 - 10 mm

        17 Kilitli uzunluk ayarı, 0,2 mm hassasiyete sahip 0,4 - 10 mm

        İstediğiniz uzunluk 0,2 mm hassasiyete sahip 0,4 - 10 mm aralığında görüntülenene dek saptaki yakınlaştırma tekerini açın ve istediğiniz düzeltme uzunluğunu seçin. Seçmiş olduğunuz uzunluk mükemmel eşitlikte düzeltme için artık "kilitli"dir.

        1 saat şarj ettikten sonra 60 dakika çalıştırabilirsiniz veya prize takarak kullanabilirsiniz

        1 saat şarj ettikten sonra 60 dakika çalıştırabilirsiniz veya prize takarak kullanabilirsiniz

        60 dakika kablosuz kullanım için sakal düzelticiyi 1 saat şarj edin. Düzeltme sırasında daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarsanız düzelticiyi prize takmanız yeterli olur. Bu düzeltici hem kablosuz hem de prize takılarak kullanma için tasarlanmıştır.

        Kolay, derinlemesine temizleme için %100 su geçirmez

        Kolay, derinlemesine temizleme için %100 su geçirmez

        Su geçirmez sakal şekillendiricinizi temizlemek için muslukta durulayın.

        Mükemmel tıraş için cilt dostu, yüksek performanslı bıçaklar

        Mükemmel tıraş için cilt dostu, yüksek performanslı bıçaklar

        Her seferinde mükemmel ve koruyucu düzeltme işlemi. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafif biçimde sürterek daha keskin hale gelir; böylelikle ekstra keskin ve etkili kalırlar. Aynı zamanda cildin tahriş olmasını önleyen yuvarlak uçlara ve taraklara sahiptirler.

        0,4 mm ayarını her gün kullanarak 3 günlük mükemmel kirli sakal görünümünü elde edin

        0,4 mm ayarını her gün kullanarak 3 günlük mükemmel kirli sakal görünümünü elde edin

        Düzelticinin en kısa 0,4 mm ayarını her gün kullanarak 3 günlük ideal kirli sakal görünümünü elde edin.

        2 yıl garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumlu ve yağlama gerektirmez

        2 yıl garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumlu ve yağlama gerektirmez

        Bu Philips düzelticide 2 yıllık garanti sunuyoruz: Bakım ürünlerimiz uzun ömürlü olması için tasarlanmıştır. Yağlama gerektirmez ve dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Hassasiyet (adım aralığı)
          0,2 mm'den
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar
          Çizilmez dişler
          Daha fazla konfor için

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Uzunluk ayarı sayısı
          17 entegre uzunluk ayarı

        • Aksesuarlar

          Tarak
          Entegre sakal kaldırma tarağı
          Bakım
          Temizleme fırçası

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir
          Yakınlaştırma ayarı
          Kolay uzunluk ayarları
          Ekran
          Pil ışığı
          Çalışma
          Kablolu ve Kablosuz kullanım

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Güç

          Çalışma süresi
          60 dakika
          Şarj
          1 saat tam şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yağlamak gerekmez
          Evet

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