2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BT5200/13
3.9
5 üzerinden
7
İncelemeler
Gariyan10
04/02/2022
Türkiye
Gayet başarılı ve kompakt bir makina tavsiye edrim
Şarjı iyi dayanıyor ve kesimi güzel. Tavsiye ederim
Avantajlar
Fiyati uygun
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-01-04
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2022-01-04
Fenersel41
06/11/2021
Türkiye
Eşim memnun kaldı.
Eşimin ihtiyacı vardı.uzun zamandır böyle bi makine arayışındaydık.geldiği gibi hemen denedi.gayet memnun kaldı.fiyatı indirimde de olsa gene de yüksek ama Philips kalitesi neticede.verdiğin paraya değiyor
Avantajlar
Bıçakları iyi
Dezavantajlar
Sesi çok fazla.bide kılları sağa sola çok sıçrayıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-10-06
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-10-06
osoylag
24/05/2021
Türkiye
Sakal traşında hiç yormuyor...
Sakal şekillendirmede hiç bu kadar rahat etmemiştim. Ayrıca amatör olarak saç traşıda yapıyor. Daha ne olsun.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-04-24
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-04-24