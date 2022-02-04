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Üretimden kaldırıldı

Beardtrimmer series 5000 BT5200/13 Stubble trimmer

BT5200/13

3.9

| (7) İncelemeler

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3.9

5 üzerinden

7

İncelemeler

3

04/02/2022

Türkiye

Türkiye

Gayet başarılı ve kompakt bir makina tavsiye edrim

Şarjı iyi dayanıyor ve kesimi güzel. Tavsiye ederim

Avantajlar

Fiyati uygun

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-01-04

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2022-01-04

06/11/2021

Türkiye

Türkiye

Eşim memnun kaldı.

Eşimin ihtiyacı vardı.uzun zamandır böyle bi makine arayışındaydık.geldiği gibi hemen denedi.gayet memnun kaldı.fiyatı indirimde de olsa gene de yüksek ama Philips kalitesi neticede.verdiğin paraya değiyor

Avantajlar

Bıçakları iyi

Dezavantajlar

Sesi çok fazla.bide kılları sağa sola çok sıçrayıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-10-06

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-10-06

24/05/2021

Türkiye

Türkiye

Sakal traşında hiç yormuyor...

Sakal şekillendirmede hiç bu kadar rahat etmemiştim. Ayrıca amatör olarak saç traşıda yapıyor. Daha ne olsun.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-04-24

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-04-24

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