2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bluetooth®
Şarj edilebilir pil
2 W
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.
4.2
5 üzerinden
9
İncelemeler
89%
bu ürünü tavsiye ediyor
Metin612
11/10/2017
Türkiye
Gerçekten şık ve harika bir ürün...
Ürünü almadan önce tereddütlerim vardı fakat aldıktan sonra her şey değişti. Çok minimalist ve başarılı bir ürün. Fiyatına göre iyi ses veriyor. Tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT50G Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT50G Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Gitarist96
25/04/2017
Türkiye
Çok güzel ve kaliteli bir ürün
BENCE BOYUTUNA GÖRE GÖSTERDİĞİ PERFORMANS ÇOK İYİ.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT50G Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT50G Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
EmreOzcan
08/03/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Mükemmel
Ürün fiyatı baz alındığında fiyatına göre mükemmel. Kullanım kolaylığı renk tatlılığı ve üzerindeki kaymaz kaplama ile mükemmel dokunuş hissi verir. Philips bu üründe de neden kendini seçtiğimizi gösterdi :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT50L Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT50L Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır