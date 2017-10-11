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  • Avcunuza sığan güçlü ses
  • Avcunuza sığan güçlü ses
  • Avcunuza sığan güçlü ses
  • Avcunuza sığan güçlü ses
  • Avcunuza sığan güçlü ses
  • Avcunuza sığan güçlü ses
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Avcunuza sığan güçlü ses
  • Avcunuza sığan güçlü ses
  • Avcunuza sığan güçlü ses
  • Avcunuza sığan güçlü ses
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Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir kablosuz hoparlör

BT50G/00

4.2
| (9) İncelemeler | 89% bu ürünü tavsiye ediyor
Avcunuza sığan güçlü ses
Tek bir kompakt, yuvarlak ve taşıması kolay hoparlörden kablosuz müzik akışı ile hayatın tadını çıkarın. Parlak renkler tarzınıza uygun olanı seçmenize yardımcı olur ve dahili şarj edilebilir pil sayesinde nereye giderseniz gidin müziğiniz kesilmez.
Tüm avantajları görüntüleyin

Avcunuza sığan güçlü ses

  • Bluetooth®

  • Şarj edilebilir pil

  • 2 W

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi

Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.2

5 üzerinden

9

İncelemeler

89%

bu ürünü tavsiye ediyor

1

11/10/2017

Türkiye

Türkiye

Gerçekten şık ve harika bir ürün...

Ürünü almadan önce tereddütlerim vardı fakat aldıktan sonra her şey değişti. Çok minimalist ve başarılı bir ürün. Fiyatına göre iyi ses veriyor. Tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT50G Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT50G Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

25/04/2017

Türkiye

Türkiye

Çok güzel ve kaliteli bir ürün

BENCE BOYUTUNA GÖRE GÖSTERDİĞİ PERFORMANS ÇOK İYİ.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT50G Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT50G Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

08/03/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Mükemmel

Ürün fiyatı baz alındığında fiyatına göre mükemmel. Kullanım kolaylığı renk tatlılığı ve üzerindeki kaymaz kaplama ile mükemmel dokunuş hissi verir. Philips bu üründe de neden kendini seçtiğimizi gösterdi :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT50L Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT50L Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

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