Müzik dinlemeyi seven ve kendi çapında amatör müzik yapan birisi olarak ürünü değerlendirecek olursam; ARTILARI: 1)Piyasada yaygın olarak bulunan metal ses bombalarının aksine OLDUKÇA HAFİF bir ürün. O kadar ki elinize aldığınızda varla yok arasında bir his veriyor diyebilirim. 2)DÜŞÜK FREKANSları güçlü veriyor. Siz de müzik dinlerken düşük frekansların ön plana çıkmasından zevk alıyorsanız bu özelliği hoşunuza gidecektir. 3)PİLİ İYİ gidiyor. Yaklaşık 1,5 yıldan uzun bir süredir cihazı kullanıyor olmama rağmen tek şarjla kablolu olarak (bluetooth'suz) ortalama 6 saat ses oynatabiliyor. 4)Estetik olarak ŞIK bir ürün (YAK. İLK 1 YIL /oku:eksiler no2). 5)Ayağı yüzeye İYİ TUTUNUYOR. EKSİLERİ: 1)Düşük frekansları daha güçlü veriyor olması filmlerde ve diyalog içeren ortamlarda SESİN BOĞUK ÇIKMASIna sebep oluyor. Bu filmin başında sizi gıcık etse de ilerleyen dakikalarda daha az rahatsız oluyorsunuz, yani en azından bende öyle oluyor :) 2)Cihazı temiz kullanmama rağmen bu 1,5 yıl içerisinde ses bombasının etrafındaki gri kısmı YAPIŞ YAPIŞ oldu, dolayısıyla kir ve toz üzerine yapışıyor, kararıyor. Yani zamanla ŞIKLIĞINI BÜYÜK ÖLÇÜDE yitiriyor. Sebebinin yapımında kullanılan maddeden kaynaklandığını düşünüyorum. 3)Üzerinde ses şiddetini ayarlamak için bir tuş bulunmuyor. SES DÜZEYİni yalnızca bağladığınız cihazdan ayarlayabiliyorsunuz. Bu bazı durumlarda zorluk çıkarabiliyor. Aklıma gelen deneyimlerimi size aktarmaya çalıştım. Genel olarak değerlendirmek gerekirse ben üründen memnun kaldım. Umarım siz de memnun kalacağınız ürünü bulursunuz :)