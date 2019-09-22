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Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir kablosuz hoparlör

BT3900P/00

2.6

| (7) İncelemeler

Müzik asla kesilmez

Müziğim asla kesilmez. Everplay taşınabilir kablosuz hoparlör, güçlü Bluetooth bağlantısı ve sezgisel şarj etme seçenekleri sayesinde kesintisiz olarak müzik çalar. Özel kumaşı hem güzel görünüm hem de mükemmel derecede dayanıklılık sağlar

Tüm avantajları görüntüleyin

Müzik asla kesilmez

  • 4 W, 8 sa

  • Uzun Bluetooth mesafesi

  • Su geçirmez, toz geçirmez

  • Birlikte verilen USB askısı

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth, güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Gürültü Önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını, ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

30 m veya 100 ft'e kadar güçlü Bluetooth bağlantısı

30 m veya 100 ft'e kadar güçlü Bluetooth bağlantısı

Müziğinizin kesilmesinden endişe etmeden akıllı telefonunuzla özgürce hareket edin. EverPlay hoparlör, endüstri standartlarından üç kat daha hızlı, 30 metre veya 100 fite kadar muhteşem derecede istikrarlı ve uzun mesafeli bir Bluetooth bağlantısı sunar. Bu hoparlörler arka plan parazitini en aza indirmek için hassasiyet anteni ve radyo frekansı filtresine sahiptir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.6

5 üzerinden

7

İncelemeler

3
2

22/09/2019

Türkiye

Türkiye

Philips BT3900 Hoparlör

Mükemmel ses kalitesi. Sanki 5+1 hoparlör sistemi ile müzik dinliyormuşsunuz gibi üstün kalitede müzik zevki. Küçük bir hoparlörden bu kadar mükemmel ses inanılır gibi değil.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT3900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT3900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

22/09/2019

Türkiye

Türkiye

Philips BT3900 Taşınabilir Hoparlör

Sanki 5+1 hoparlör sistemi ile müzik dinliyormuşçasına en üst kalitede müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu kadar küçük cihazdan yüksek kalitede müzik dinlemek inanılır gibi değil.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT3900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT3900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

10/06/2018

Türkiye

Türkiye

Beklentimden performans yüksek

Ürün şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Özelikle asma aparatı çok zekice olmuş usb kablosuna dönüşebiliyor. Tek problem su değince sesi bianda kısılıyor. Sesi yüksek ve kaliteli bası da aynı şekilde.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT3900W Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT3900W Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

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