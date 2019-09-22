2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BT3900A/00
Müzik asla kesilmez
Müziğim asla kesilmez. Everplay taşınabilir kablosuz hoparlör, güçlü Bluetooth bağlantısı ve sezgisel şarj etme seçenekleri sayesinde kesintisiz olarak müzik çalar. Özel kumaşı hem güzel görünüm hem de mükemmel derecede dayanıklılık sağlar
4 W, 8 sa
Uzun Bluetooth mesafesi
Su geçirmez, toz geçirmez
Birlikte verilen USB askısı
Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.
Hoparlörü kaplayan DuraFit kumaş hem fonksiyonel hem de estetik faydalar sağlar. Benzersiz eşkenar dörtgen örgü deseni, aynı zamanda daha modern, sofistike bir tarz katarken kaymaz, çizilmeye karşı dayanıklı ve yıkanabilir malzeme uyumlu vurgu renklerine sahip kumaşı örten üst kauçuk kaplamalarla ek koruma sağlar.
Gürültü Önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını, ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.
2.6
5 üzerinden
7
İncelemeler
Kaya12
22/09/2019
Türkiye
Philips BT3900 Hoparlör
Mükemmel ses kalitesi. Sanki 5+1 hoparlör sistemi ile müzik dinliyormuşsunuz gibi üstün kalitede müzik zevki. Küçük bir hoparlörden bu kadar mükemmel ses inanılır gibi değil.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT3900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT3900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Mahmut12
22/09/2019
Türkiye
Philips BT3900 Taşınabilir Hoparlör
Sanki 5+1 hoparlör sistemi ile müzik dinliyormuşçasına en üst kalitede müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu kadar küçük cihazdan yüksek kalitede müzik dinlemek inanılır gibi değil.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT3900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT3900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Cuma
10/06/2018
Türkiye
Beklentimden performans yüksek
Ürün şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Özelikle asma aparatı çok zekice olmuş usb kablosuna dönüşebiliyor. Tek problem su değince sesi bianda kısılıyor. Sesi yüksek ve kaliteli bası da aynı şekilde.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT3900W Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT3900W Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır