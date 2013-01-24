3 günlük sakal artık çok kolay

Yenilikçi Kaldır ve Kes sistemine sahip bu düzeltici, etkili ve eşit düzeltme sonuçları için altta kalan tüyleri bile yakalar. Böylece istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü kolayca elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün