Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Beardtrimmer series 3000

    Sakal düzeltici

    BT3206/14
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • 3 günlük sakal artık çok kolay 3 günlük sakal artık çok kolay 3 günlük sakal artık çok kolay
      -{discount-value}

      Beardtrimmer series 3000 Sakal düzeltici

      BT3206/14
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      3 günlük sakal artık çok kolay

      Yenilikçi Kaldır ve Kes sistemine sahip bu düzeltici, etkili ve eşit düzeltme sonuçları için altta kalan tüyleri bile yakalar. Böylece istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü kolayca elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Beardtrimmer series 3000 Sakal düzeltici

      3 günlük sakal artık çok kolay

      Yenilikçi Kaldır ve Kes sistemine sahip bu düzeltici, etkili ve eşit düzeltme sonuçları için altta kalan tüyleri bile yakalar. Böylece istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü kolayca elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      3 günlük sakal artık çok kolay

      Yenilikçi Kaldır ve Kes sistemine sahip bu düzeltici, etkili ve eşit düzeltme sonuçları için altta kalan tüyleri bile yakalar. Böylece istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü kolayca elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Beardtrimmer series 3000 Sakal düzeltici

      3 günlük sakal artık çok kolay

      Yenilikçi Kaldır ve Kes sistemine sahip bu düzeltici, etkili ve eşit düzeltme sonuçları için altta kalan tüyleri bile yakalar. Böylece istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü kolayca elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör sakal-duezelticiler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        Beardtrimmer series 3000

        Beardtrimmer series 3000

        Sakal düzeltici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        3 günlük sakal artık çok kolay

        Kaldır ve Kes sistemi %30 daha hızlı tıraş eder*

        • 1 mm hassas ayar
        • Paslanmaz çelik bıçaklar
        • 45 dk. kablosuz kullanım/10 saat şarj
        • Kaldır ve Kes sistemi
        Kaldır ve Kes özellikli tarak, eşit düzeltme için tüyleri bıçaklara doğru yönlendirir

        Kaldır ve Kes özellikli tarak, eşit düzeltme için tüyleri bıçaklara doğru yönlendirir

        Yeni Kaldır ve Kes sistemimizle kirli sakalınızı düzeltin. Tarak, eşit düzeltme için tüyleri kaldırarak bıçakların seviyesine getirir.

        Uzun süreli keskinlik için Paslanmaz Çelik Bıçaklar

        Uzun süreli keskinlik için Paslanmaz Çelik Bıçaklar

        Her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme işlemine sahip olun. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek daha keskin hale gelir. Böylece ilk günkü gibi ekstra keskin ve etkili kalırlar.

        Pürüzsüz bir cilt için cilt dostu bıçaklar

        Pürüzsüz bir cilt için cilt dostu bıçaklar

        Bıçaklar çizik ve tahrişi önlemek için cilde dost, yuvarlatılmış uçlara sahiptir.

        10 kilitli uzunluk ayarı, 1 mm hassasiyetle 0,5 ile 10 mm arasında

        10 kilitli uzunluk ayarı, 1 mm hassasiyetle 0,5 ile 10 mm arasında

        Yakınlaştırma tekeri, 1 mm hassas adımlarla 0,5 ile 10 mm arasında uzunluk ayarı seçmenizi sağlar.

        45 dakika kablosuz kullanım

        45 dakika kablosuz kullanım

        45 dakika kablosuz kullanım için düzelticinizi 10 saat şarj edin.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir başlık

        Kolay temizleme için çıkarılabilir başlık

        Başlığı çıkarıp musluk suyunda yıkayarak kolayca temizleyin. Cihaza geri takmadan önce kurulayın.

        Kolay tutuş için ergonomik tasarım

        Kolay tutuş için ergonomik tasarım

        Tutması ve kullanması kolay olan ürün. Ulaşılması zor alanları daha kolay düzeltmenizde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        Bu Philips düzelticide 2 yıllık garanti sunuyoruz: Bakım ürünlerimiz uzun ömürlü olması için tasarlanmıştır. Yağlama gerektirmez ve dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumludur.

        Adaptörün üzerindeki ışık, pilin şarj olduğunu gösterir

        Adaptör üzerindeki pil şarj göstergesi, yeşil bir ışıkla cihazınızın şarj edilmekte olduğunu gösterir.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Hassasiyet (adım aralığı)
          1 mm ile
          Uzunluk ayarı aralığı
          0,5 - 10 mm
          Kesici genişliği
          32  mm
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar
          Çizilmez dişler
          Daha fazla konfor için

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Uzunluk ayarı sayısı
          10 entegre uzunluk ayarı

        • Aksesuarlar

          Tarak
          Kaldır ve Kes sistemi
          Bakım
          Temizleme fırçası

        • Güç

          Çalışma süresi
          45 dakika
          Şarj
          10 saat tam şarj
          Pil Tipi
          NiMH
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Kullanım kolaylığı

          Yakınlaştırma ayarı
          Kolay uzunluk ayarları
          Ekran
          Adaptör üzerindeki şarj göstergesi
          Temizleme
          Durulanabilir başlıklar
          Çalışma
          Kablosuz kullanım

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik Kolay Tutuş

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yağlamak gerekmez
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
        • Tarak
          -{discount-value}

          Tarak

          CP0871/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
        • Kesici
          -{discount-value}

          Kesici

          CP0818/01

          Philips Online Mağaza fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Ödüller

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • Kaldır ve Kes sistemi, %30 daha hızlı keser - bir önceki Philips ürününe kıyasla
              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi