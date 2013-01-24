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3 günlük sakal artık çok kolay
Yenilikçi Kaldır ve Kes sistemine sahip bu düzeltici, etkili ve eşit düzeltme sonuçları için altta kalan tüyleri bile yakalar. Böylece istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü kolayca elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3 günlük sakal artık çok kolay
Yenilikçi Kaldır ve Kes sistemine sahip bu düzeltici, etkili ve eşit düzeltme sonuçları için altta kalan tüyleri bile yakalar. Böylece istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü kolayca elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
3 günlük sakal artık çok kolay
Yenilikçi Kaldır ve Kes sistemine sahip bu düzeltici, etkili ve eşit düzeltme sonuçları için altta kalan tüyleri bile yakalar. Böylece istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü kolayca elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3 günlük sakal artık çok kolay
Yenilikçi Kaldır ve Kes sistemine sahip bu düzeltici, etkili ve eşit düzeltme sonuçları için altta kalan tüyleri bile yakalar. Böylece istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü kolayca elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Sakal düzeltici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Yeni Kaldır ve Kes sistemimizle kirli sakalınızı düzeltin. Tarak, eşit düzeltme için tüyleri kaldırarak bıçakların seviyesine getirir.
Her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme işlemine sahip olun. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek daha keskin hale gelir. Böylece ilk günkü gibi ekstra keskin ve etkili kalırlar.
Bıçaklar çizik ve tahrişi önlemek için cilde dost, yuvarlatılmış uçlara sahiptir.
Yakınlaştırma tekeri, 1 mm hassas adımlarla 0,5 ile 10 mm arasında uzunluk ayarı seçmenizi sağlar.
45 dakika kablosuz kullanım için düzelticinizi 10 saat şarj edin.
Başlığı çıkarıp musluk suyunda yıkayarak kolayca temizleyin. Cihaza geri takmadan önce kurulayın.
Tutması ve kullanması kolay olan ürün. Ulaşılması zor alanları daha kolay düzeltmenizde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bu Philips düzelticide 2 yıllık garanti sunuyoruz: Bakım ürünlerimiz uzun ömürlü olması için tasarlanmıştır. Yağlama gerektirmez ve dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumludur.
Adaptör üzerindeki pil şarj göstergesi, yeşil bir ışıkla cihazınızın şarj edilmekte olduğunu gösterir.
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