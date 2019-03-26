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Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir kablosuz hoparlör

BT2200B/00

5

| (5) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor

Sizin kadar cesur bir hoparlör

Bu sağlam ve suya dayanıklı, taşınabilir, kablosuz hoparlör, hava koşullarına aldırmadan sizinle istediğiniz her yere gelir. Görünümü kadar güçlü bir ses sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sizin kadar cesur bir hoparlör

  • Bluetooth®

  • Aramalar için dahili mikrofon

  • Şarj edilebilir pil

İstediğiniz yere taşımak için kendi askınızı kullanın

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Dayanıklı, su geçirmez ve yüzer, dış mekan için yapılmış

Dayanıklı, su geçirmez ve yüzer, dış mekan için yapılmış

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

5

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

26/03/2019

Türkiye

Türkiye

GENEL ÖNERİ

BLUETOOTH TAŞINABİLİR HOPLARLORLER PRES OLUP 2 YIL ICINDE ARIZALANMASI HALINDE YENI CIHAZ VERILMEKTEYMIS 2 YIL SONUNDA YETKILI SERVIS SIZE DISARDA YAPIN ONERISI SUNUYOR BUNU DIKKATE ALIP BU URUNLERI SATIN ALIN

Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

27/01/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Boyutuna göre sesi oldukça iyi

Ürünü ilk almaya karar verdiğimde internetten videolarına ve görsellerine bakınıyordum. Sonra kendi kendime ürün hakkında oldukça küçük kaldığını ve sesinin iyi olmayacağını düşündüm. Fakat yanılmışım. Ürün boyutuna göre sesi yönünden çok çok iyi. Plastiğinin kalitesi de iyi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

01/10/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Her koşulda.....

Ürün çok iyi. Ses kalitesi , kullanım kolaylığı , kampta piknikte tatilde her yerde bişi olacak tedirginliği yaşamadan kullanabiliyorsunuz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

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