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    Taşınabilir kablosuz hoparlör

    BT2200B/00
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    • Sizin kadar cesur bir hoparlör Sizin kadar cesur bir hoparlör Sizin kadar cesur bir hoparlör
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      Taşınabilir kablosuz hoparlör

      BT2200B/00
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        Taşınabilir kablosuz hoparlör

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        Sizin kadar cesur bir hoparlör

        • Bluetooth®
        • Aramalar için dahili mikrofon
        • Şarj edilebilir pil
        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

        Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

        Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

        Gürültü önleme fonksiyonu, pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenizi sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu hoparlör, özel ses sınırlayıcı IC ile gürültüyü önler. Amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer; ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürür.

        Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

        Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

        Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

        Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi

        Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi

        Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon

        Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

        Dayanıklı, su geçirmez ve yüzer, dış mekan için yapılmış

        Dayanıklı, su geçirmez ve yüzer, dış mekan için yapılmış

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • yeni iPad
          • iPad mini
          • Retina ekranlı iPad
          • iPad Air
          • iPad Air 2
          • iPad mini 2
          • iPad mini 3
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPhone 5C
          • iPhone 5S
          • iPhone 6
          • iPhone 6 Plus
          iPod touch
          3. nesil ve üzeri
          Android tabletler ve akıllı telefonlar
          Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
          Çalışma
          Bluetooth 4.0 veya altı
          Bluetooth özellikli diğer cihazlar
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Bluetooth mesafesi
          Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Su geçirmezlik
          IPX6
          Dahili mikrofon
          konferans hoparlörü için

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          2,8 W
          Ses Sistemi
          Mono

        • Hoparlörler

          Hoparlör sürücüleri
          1 x 1,6 inç

        • Güç

          Pilin çalıştırma süresi
          5  saat
          Pil tipi
          lityum polimer (dahili)

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Bilgisayardan şarj için USB kablosu
          • Dünya Çapında Garanti belgesi
          • Hızlı kurulum kılavuzu

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          107 x 58 x 69  mm
          Ürün ağırlığı
          0,2  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          112 x 73 x 167 mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,35  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Bilgisayardan şarj için USB kablosu
        • Dünya Çapında Garanti belgesi
        • Hızlı kurulum kılavuzu

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