2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sizin kadar cesur bir hoparlör
Bu sağlam ve suya dayanıklı, taşınabilir, kablosuz hoparlör, hava koşullarına aldırmadan sizinle istediğiniz her yere gelir. Görünümü kadar güçlü bir ses sunar.
Bluetooth®
Aramalar için dahili mikrofon
Şarj edilebilir pil
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Dayanıklı, su geçirmez ve yüzer, dış mekan için yapılmış
5.0
5 üzerinden
5
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
YAKUPYY
26/03/2019
Türkiye
GENEL ÖNERİ
BLUETOOTH TAŞINABİLİR HOPLARLORLER PRES OLUP 2 YIL ICINDE ARIZALANMASI HALINDE YENI CIHAZ VERILMEKTEYMIS 2 YIL SONUNDA YETKILI SERVIS SIZE DISARDA YAPIN ONERISI SUNUYOR BUNU DIKKATE ALIP BU URUNLERI SATIN ALIN
Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
masa09
27/01/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Boyutuna göre sesi oldukça iyi
Ürünü ilk almaya karar verdiğimde internetten videolarına ve görsellerine bakınıyordum. Sonra kendi kendime ürün hakkında oldukça küçük kaldığını ve sesinin iyi olmayacağını düşündüm. Fakat yanılmışım. Ürün boyutuna göre sesi yönünden çok çok iyi. Plastiğinin kalitesi de iyi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
hyiter
01/10/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Her koşulda.....
Ürün çok iyi. Ses kalitesi , kullanım kolaylığı , kampta piknikte tatilde her yerde bişi olacak tedirginliği yaşamadan kullanabiliyorsunuz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT2200B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır