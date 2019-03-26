Ürünü 2 aydan beri kullanıyorum ve şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ürün gerçekten kaliteli ses veriyor ve sesi son seviyede açtığımda bile seste hiçbir bozukluk yaşamıyorum ve aynı şekilde kaliteli ses vermeye devam ediyor. Ürünü genellikle telefon üzerinden kullanıyorum bluetooth olan her cihaza çok kolay bir şekilde bağlanıp çalışabiliyor yani kullanımı basit. Şarj konusunda da ben hiçbir sıkıntı yaşamıyorum zaten ürün özelliklerinde şarj ile ilgili bilgiler yazıyor. Ürünü hiç suda denemedim yani bununla ilgili bir tecrübem yok ama sudada bi sıkıntı çıkarmayacağından eminim, tabi gerekli kullanım koşullarıyla beraber suda bi sıkıntı çıkarmaz.Ürünü tasarım açısından fazla iyi bulmadım yani daha güzel bi tasarım olabilirdi, tabi buda benim kişisel görüşüm siz beğenebilirsiniz fakat ben ortalama derecede bir tasarımı olduğunu düşünüyorum. Yani Philips BT2200 cihazı genel olarak kaliteli ve iyi bir cihaz ben tavsiye ediyorum sizde alırsanız sizide tatminkar eder. Umarım yorumumu beğenmişsinizdir. Okuduğunuz için Teşekkürler...