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Taşınabilir kablosuz hoparlör
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Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Gürültü önleme fonksiyonu, pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenizi sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu hoparlör, özel ses sınırlayıcı IC ile gürültüyü önler. Amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer; ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürür.
Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.
Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.
Dayanıklı, su geçirmez ve yüzer, dış mekan için yapılmış
Uyumluluk
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Ses
Hoparlörler
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar