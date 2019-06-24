2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BT150A/00
Havuz partisi. Duş partisi. Sizin partiniz.
Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su geçirmez Bluetooth hoparlör, minik tasarımına sığdırdığı güçlü baslarla size şaşırtıcı derece yüksek ses sunar. Sekiz saat oynatma süresine ve ses girişine sahiptir. Havuzdan duşa kadar her yerde kendi partinizi düzenleyin.
Bluetooth
Mavi
Havuz kenarında, göl kenarında ya da duşta. IPX7 standardına uygun olan bu su geçirmez hoparlör, suyun üzerinde yüzer ve 1 metreye kadar derinlikte 30 dakikaya kadar suyun içinde kalabilir.
Pilin şarjı tam doluyken 8 saat oynatma süresi sunar. Yaklaşık 3 saatte şarj olur ve birlikte sunulan mikro USB kablo sayesinde şarj etmek kolaydır.
Hoparlörün yan tarafındaki düğmelerle müziği kontrol edin. Şarkı çalmak için basın ve şarkı atlamak için ses açma/kapatma düğmesine iki kez basın. Hoparlör ızgarasında sürekli mavi yanan ya da rastgele renklerde yanıp sönen LED ışıklar vardır.
Yorumlar