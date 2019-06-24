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Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir kablosuz hoparlör

BT150A/00

Havuz partisi. Duş partisi. Sizin partiniz.

Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su geçirmez Bluetooth hoparlör, minik tasarımına sığdırdığı güçlü baslarla size şaşırtıcı derece yüksek ses sunar. Sekiz saat oynatma süresine ve ses girişine sahiptir. Havuzdan duşa kadar her yerde kendi partinizi düzenleyin.

Tüm avantajları görüntüleyin

Havuz partisi. Duş partisi. Sizin partiniz.

  • Bluetooth

  • Mavi

30 dakikaya kadar 1 metre derinliğinde suda kalmaya dayanabilir. IPX7 standardına uygundur

Havuz kenarında, göl kenarında ya da duşta. IPX7 standardına uygun olan bu su geçirmez hoparlör, suyun üzerinde yüzer ve 1 metreye kadar derinlikte 30 dakikaya kadar suyun içinde kalabilir.

8 saat oynatma süresi. USB ile şarj. Mikro USB kablo dahildir

Pilin şarjı tam doluyken 8 saat oynatma süresi sunar. Yaklaşık 3 saatte şarj olur ve birlikte sunulan mikro USB kablo sayesinde şarj etmek kolaydır.

Hoparlördeki düğmelerle şarkı çalma, sesi açma veya şarkı atlama

Hoparlörün yan tarafındaki düğmelerle müziği kontrol edin. Şarkı çalmak için basın ve şarkı atlamak için ses açma/kapatma düğmesine iki kez basın. Hoparlör ızgarasında sürekli mavi yanan ya da rastgele renklerde yanıp sönen LED ışıklar vardır.

Teknik Özellikler

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