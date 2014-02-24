2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BT100W/00
Müziklerinizi yanınızdan ayırmayın
Her yere götürülebilen kompaktlık harika ses ve renk seçenekleriyle buluşuyor. Dahili Bluetooth kablosuz akış özelliği ile BT100, içinizdeki moda meraklısı gezgini ortaya çıkarmak için idealdir.
Bluetooth®
Aramalar için dahili mikrofon
Şarj edilebilir pil
2 W
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.
Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.
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