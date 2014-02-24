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Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir kablosuz hoparlör

BT100W/00

Müziklerinizi yanınızdan ayırmayın

Her yere götürülebilen kompaktlık harika ses ve renk seçenekleriyle buluşuyor. Dahili Bluetooth kablosuz akış özelliği ile BT100, içinizdeki moda meraklısı gezgini ortaya çıkarmak için idealdir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Müziklerinizi yanınızdan ayırmayın

  • Bluetooth®

  • Aramalar için dahili mikrofon

  • Şarj edilebilir pil

  • 2 W

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon

Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

Teknik Özellikler

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