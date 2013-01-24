  • 29 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında sistem altyapı geliştirmeleri nedeniyle standart teslimat sürelerimiz uzayacaktır. Bu tarihler arasında verilen tüm siparişlerin teslimatı 6 Temmuz'dan sonra devam edecektir.

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    İstemci montaj braketi

    BS8B27B/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Masanızda yer açın Masanızda yer açın Masanızda yer açın
      -{discount-value}

      İstemci montaj braketi

      BS8B27B/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Masanızda yer açın

      Masanızda yer açın ve istemci montaj standı ile Philips monitör SmartErgoBase'inize PC istemcilerini yerleştirin. Bu basit ve çok yönlü çözüm maksimum üretkenlik için Hepsi Bir Arada kurulum oluşturmanıza izin verir Tüm faydaları görün

      İstemci montaj braketi

      Masanızda yer açın

      Masanızda yer açın ve istemci montaj standı ile Philips monitör SmartErgoBase'inize PC istemcilerini yerleştirin. Bu basit ve çok yönlü çözüm maksimum üretkenlik için Hepsi Bir Arada kurulum oluşturmanıza izin verir Tüm faydaları görün

      Masanızda yer açın

      Masanızda yer açın ve istemci montaj standı ile Philips monitör SmartErgoBase'inize PC istemcilerini yerleştirin. Bu basit ve çok yönlü çözüm maksimum üretkenlik için Hepsi Bir Arada kurulum oluşturmanıza izin verir Tüm faydaları görün

      İstemci montaj braketi

      Masanızda yer açın

      Masanızda yer açın ve istemci montaj standı ile Philips monitör SmartErgoBase'inize PC istemcilerini yerleştirin. Bu basit ve çok yönlü çözüm maksimum üretkenlik için Hepsi Bir Arada kurulum oluşturmanıza izin verir Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Diğerleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        İstemci montaj braketi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Masanızda yer açın

        • Philips SmartErgoBase için

        Basit Hepsi Bir Arada çözüm

        Bu basit istemci montaj braketi, düşük maliyetli basit bir çözüm ile alanın kısıtlı olduğu ortamları etkili bir şekilde kullanan, kalabalık yaratmayan hepsi bir arada masaüstü bilgi işlem form faktörü oluşturmaya olanak tanır.

        Kolay kurulum ve kullanım

        İstemci montaj braketi, kolay PC ve İnce İstemci montajı için Philips'in ödüllü ticari monitörü SmartErgoBase'e uygundur.

        Evrensel 100 mm VESA montaj şablonu

        Sektör standardı VESA montaj delikleri, çoğu küçük form faktörlü PC'ler ve İnce İstemciler ile montaj uyumluluğu sağlar.

        Tam ergonomik ayarlanabilirlik

        İstemci montaj braketinin akıllı tasarımı, Philips SmartErgoBase üzerinde tam ergonomik ayar (yükseklik, döndürme, eğme) yapmaya olanak tanır

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          VESA Montaj
          100 x 100 mm

        • Boyutlar

          Ürün (GxYxD)
          120 x 140 x 31  mm
          Tek Ürün (ambalajla birlikte)
          156 x 60 x 131  mm

        • Ağırlık

          Ürün
          0,17  kg
          Tek Ürün (ambalajla birlikte)
          0,24  kg
          Maksimum yük (kg)
          5 kg

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0°C - 40°C  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20°C - 60°C  °C
          Bağıl nem
          %20-80  %
          Yükseklik
          Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
          Ömür
          3 yıl

        • Sürdürülebilirlik

          Çevre ve enerji
          RoHS
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          100  %

        • Kasa

          Renk
          Siyah
          Kaplama
          Doku

        • Ürün Uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          272B8****, 271B8**** Philips Yükseklik Ayarı Tabanı

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi