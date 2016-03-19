2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
BS6B2234B/00
Masanızda yer açın
Masanızda yer açın ve istemci montaj standı ile Philips monitör SmartErgoBase'inize PC istemcilerini yerleştirin. Bu basit ve çok yönlü çözüm maksimum üretkenlik için Hepsi Bir Arada kurulum oluşturmanıza izin verir
Philips SmartErgoBase için
İstemci montaj braketi, kolay PC ve İnce İstemci montajı için Philips'in ödüllü ticari monitörü SmartErgoBase'e uygundur.
İstemci montaj braketinin akıllı tasarımı, Philips SmartErgoBase üzerinde tam ergonomik ayar (yükseklik, döndürme, eğme) yapmaya olanak tanır
Sektör standardı VESA montaj delikleri, çoğu küçük form faktörlü PC'ler ve İnce İstemciler ile montaj uyumluluğu sağlar.
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