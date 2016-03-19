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İstemci montaj braketi

BS6B2234B/00

Masanızda yer açın

Masanızda yer açın ve istemci montaj standı ile Philips monitör SmartErgoBase'inize PC istemcilerini yerleştirin. Bu basit ve çok yönlü çözüm maksimum üretkenlik için Hepsi Bir Arada kurulum oluşturmanıza izin verir

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Masanızda yer açın

  • Philips SmartErgoBase için

Kolay kurulum ve kullanım

İstemci montaj braketi, kolay PC ve İnce İstemci montajı için Philips'in ödüllü ticari monitörü SmartErgoBase'e uygundur.

Tam ergonomik ayarlanabilirlik

İstemci montaj braketinin akıllı tasarımı, Philips SmartErgoBase üzerinde tam ergonomik ayar (yükseklik, döndürme, eğme) yapmaya olanak tanır

Evrensel 100 mm VESA montaj şablonu

Sektör standardı VESA montaj delikleri, çoğu küçük form faktörlü PC'ler ve İnce İstemciler ile montaj uyumluluğu sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları