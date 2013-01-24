Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Masanızda yer açın
Masanızda yer açın ve istemci montaj standı ile Philips monitör SmartErgoBase'inize PC istemcilerini yerleştirin. Bu basit ve çok yönlü çözüm maksimum üretkenlik için Hepsi Bir Arada kurulum oluşturmanıza izin verir Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Masanızda yer açın
Masanızda yer açın ve istemci montaj standı ile Philips monitör SmartErgoBase'inize PC istemcilerini yerleştirin. Bu basit ve çok yönlü çözüm maksimum üretkenlik için Hepsi Bir Arada kurulum oluşturmanıza izin verir Tüm faydaları görün
Masanızda yer açın
Masanızda yer açın ve istemci montaj standı ile Philips monitör SmartErgoBase'inize PC istemcilerini yerleştirin. Bu basit ve çok yönlü çözüm maksimum üretkenlik için Hepsi Bir Arada kurulum oluşturmanıza izin verir Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Masanızda yer açın
Masanızda yer açın ve istemci montaj standı ile Philips monitör SmartErgoBase'inize PC istemcilerini yerleştirin. Bu basit ve çok yönlü çözüm maksimum üretkenlik için Hepsi Bir Arada kurulum oluşturmanıza izin verir Tüm faydaları görün
İstemci montaj braketi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu basit istemci montaj braketi, düşük maliyetli basit bir çözüm ile alanın kısıtlı olduğu ortamları etkili bir şekilde kullanan, kalabalık yaratmayan hepsi bir arada masaüstü bilgi işlem form faktörü oluşturmaya olanak tanır.
İstemci montaj braketi, kolay PC ve İnce İstemci montajı için Philips'in ödüllü ticari monitörü SmartErgoBase'e uygundur.
Sektör standardı VESA montaj delikleri, çoğu küçük form faktörlü PC'ler ve İnce İstemciler ile montaj uyumluluğu sağlar.
İstemci montaj braketinin akıllı tasarımı, Philips SmartErgoBase üzerinde tam ergonomik ayar (yükseklik, döndürme, eğme) yapmaya olanak tanır
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Ağırlık
Çalışma koşulları
Sürdürülebilirlik
Kasa
Ürün Uyumluluğu