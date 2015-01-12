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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
BS4B1927B/00
Masanızda yer açın
Masanızda yer açın ve istemci montaj standı ile Philips monitör SmartErgoBase'inize PC istemcilerini yerleştirin. Bu basit ve çok yönlü çözüm maksimum üretkenlik için Hepsi Bir Arada kurulum oluşturmanıza izin verir
Philips SmartErgoBase için
Sektör standardı VESA montaj delikleri, çoğu küçük form faktörlü PC'ler ve İnce İstemciler ile montaj uyumluluğu sağlar.
Bu basit istemci montaj braketi, düşük maliyetli basit bir çözüm ile alanın kısıtlı olduğu ortamları etkili bir şekilde kullanan, kalabalık yaratmayan hepsi bir arada masaüstü bilgi işlem form faktörü oluşturmaya olanak tanır.
İstemci montaj braketi, kolay PC ve İnce İstemci montajı için Philips'in ödüllü ticari monitörü SmartErgoBase'e uygundur.
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