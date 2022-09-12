Güzel ve pürüzsüz bir cilt

Kadınların üst dudak, çene, yanaklar ve çene hattındaki en ince tüyleri nazikçe alması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu güzellik aksesuarı tüylerinizi cildinize yakın bir şekilde keserek ayva tüylerinden sert tüylere kadar tüm tüyleri alır. Diğer epilasyon yöntemlerinde olduğu gibi tüyler daha kalın, daha yoğun veya daha koyu bir şekilde uzamaz