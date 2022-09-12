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    5000 Series

    Yüz Epilasyon Cihazı

    BRR454/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüy yok. Zahmet yok Tüy yok. Zahmet yok Tüy yok. Zahmet yok
      -{discount-value}

      5000 Series Yüz Epilasyon Cihazı

      BRR454/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Tüy yok. Zahmet yok

      Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, hipoalerjenik başlıkla yüzünüzdeki en ince tüyleri nazikçe alır. Dahili ayna ve tam dairesel LED ışık sayesinde tek bir tüyü bile kaçırmazsınız. Anında pürüzsüz bir cilt için mükemmel yardımcınız Tüm faydaları görün

      5000 Series Yüz Epilasyon Cihazı

      Tüy yok. Zahmet yok

      Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, hipoalerjenik başlıkla yüzünüzdeki en ince tüyleri nazikçe alır. Dahili ayna ve tam dairesel LED ışık sayesinde tek bir tüyü bile kaçırmazsınız. Anında pürüzsüz bir cilt için mükemmel yardımcınız Tüm faydaları görün

      Tüy yok. Zahmet yok

      Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, hipoalerjenik başlıkla yüzünüzdeki en ince tüyleri nazikçe alır. Dahili ayna ve tam dairesel LED ışık sayesinde tek bir tüyü bile kaçırmazsınız. Anında pürüzsüz bir cilt için mükemmel yardımcınız Tüm faydaları görün

      5000 Series Yüz Epilasyon Cihazı

      Tüy yok. Zahmet yok

      Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, hipoalerjenik başlıkla yüzünüzdeki en ince tüyleri nazikçe alır. Dahili ayna ve tam dairesel LED ışık sayesinde tek bir tüyü bile kaçırmazsınız. Anında pürüzsüz bir cilt için mükemmel yardımcınız Tüm faydaları görün

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        5000 Series

        5000 Series

        Yüz Epilasyon Cihazı

        - {discount-value}

        Toplam:

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        Tüy yok. Zahmet yok

        Anında pürüzsüz bir cilt

        • Üst dudak, çene ve yanaklar için
        • Ayna ve LED ışıklı
        Güzel ve pürüzsüz bir cilt

        Güzel ve pürüzsüz bir cilt

        Kadınların üst dudak, çene, yanaklar ve çene hattındaki en ince tüyleri nazikçe alması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu güzellik aksesuarı tüylerinizi cildinize yakın bir şekilde keserek ayva tüylerinden sert tüylere kadar tüm tüyleri alır. Diğer epilasyon yöntemlerinde olduğu gibi tüyler daha kalın, daha yoğun veya daha koyu bir şekilde uzamaz

        Dahili ayna

        Dahili ayna

        Dahili ayna sayesinde cihazı kolayca kullanabilirsiniz ve tek bir tüyü bile kaçırmazsınız. Nerede olursanız olun pürüzsüz bir cilt için

        Tam dairesel LED ışık

        Tam dairesel LED ışık

        Tam dairesel LED ışık, en ince tüyleri bile tespit etmek ve etkili bir şekilde almak için maksimum görüş sağlar

        Kompakt ve taşınabilir

        Kompakt ve taşınabilir

        Koruyucu kapaklı bu güzellik aksesuarı seyahatte kullanım için tasarlanmıştır. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde nerede olursanız olun hızlı rötuş için idealdir. Ürünle birlikte verilen AA pil ile kullanıma hazırdır

        Ağrısız sonuçlar verir*

        Ağrısız sonuçlar verir*

        Tüketicilerimizin %86'sı Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazını kullanırken ağda veya cımbıza kıyasla ağrı olmadığını onaylamaktadır**

        Hipoalerjenik başlık ile cilt dostu rötuş

        Hipoalerjenik başlık ile cilt dostu rötuş

        Cilt dostu bir deneyim için hipoalerjenik başlığa sahiptir*. Yıkanabilir başlık, mükemmel hijyen için paslanmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Kullanıcıların %86'sı kullanımdan sonra ciltte tahriş olmadığını onaylıyor***

        Cımbızdan daha hızlı, ağdadan daha nazik**

        Cımbızdan daha hızlı, ağdadan daha nazik**

        Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, yüzünüzdeki tüyleri alırken cımbıza kıyasla daha hızlı bir yöntemdir. Ayva tüylerinizi ağdadan çok daha nazik bir şekilde zahmetsizce alır**

        Kendiliğinden bilenen bıçaklar

        Kendiliğinden bilenen bıçaklar

        Kendiliğinden bilenen bıçaklı başlık, her seferinde kusursuz sonuçlar elde etmek için her zaman cilde yakın bir tıraş sağlar

        Yüzdeki tüyleri etkili bir şekilde almak için tasarlanmıştır

        Yüzdeki tüyleri etkili bir şekilde almak için tasarlanmıştır

        Kavisli açıklıkları olan başlığın benzersiz tasarımı, tüylerin kolayca yakalanmasını sağlar. Geniş başlık, size mükemmel kapsama alanı ve hızlı epilasyon sağlar

        2 yıl garantili

        2 yıl garantili

        2 yıl garanti. Epilasyonda 80 yıllık Philips uzmanlığıyla kalite garantisi

        Kusursuz makyaj sonuçları için

        Kusursuz makyaj sonuçları için

        Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, tüylerinizi cildinize yakın bir şekilde keserek kusursuz makyaj uygulaması için yüzünüze pürüzsüz bir görünüm kazandırır

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
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        • Teknik özellikler

          Renkler
          Lychee Pembesi
          Gerilim
          1,5 V DC
          Pil tipi
          1 adet AA tipi alkalin pil

        • Servis

          2 yıl garantili
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            Yorumlar

            • HUT US, 143 katılımcı, 2022
            • *HUT US, 58 ağda kullanıcısı katılımcı, 2022
            • **HUT US, 141 katılımcı, 2022
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