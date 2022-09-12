Tüy yok. Zahmet yok
Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, hipoalerjenik başlıkla yüzünüzdeki en ince tüyleri nazikçe alır. Dahili ayna ve tam dairesel LED ışık sayesinde tek bir tüyü bile kaçırmazsınız. Anında pürüzsüz bir cilt için mükemmel yardımcınız Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüy yok. Zahmet yok
Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, hipoalerjenik başlıkla yüzünüzdeki en ince tüyleri nazikçe alır. Dahili ayna ve tam dairesel LED ışık sayesinde tek bir tüyü bile kaçırmazsınız. Anında pürüzsüz bir cilt için mükemmel yardımcınız Tüm faydaları görün
Tüy yok. Zahmet yok
Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, hipoalerjenik başlıkla yüzünüzdeki en ince tüyleri nazikçe alır. Dahili ayna ve tam dairesel LED ışık sayesinde tek bir tüyü bile kaçırmazsınız. Anında pürüzsüz bir cilt için mükemmel yardımcınız Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüy yok. Zahmet yok
Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, hipoalerjenik başlıkla yüzünüzdeki en ince tüyleri nazikçe alır. Dahili ayna ve tam dairesel LED ışık sayesinde tek bir tüyü bile kaçırmazsınız. Anında pürüzsüz bir cilt için mükemmel yardımcınız Tüm faydaları görün
Yüz Epilasyon Cihazı
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Kadınların üst dudak, çene, yanaklar ve çene hattındaki en ince tüyleri nazikçe alması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu güzellik aksesuarı tüylerinizi cildinize yakın bir şekilde keserek ayva tüylerinden sert tüylere kadar tüm tüyleri alır. Diğer epilasyon yöntemlerinde olduğu gibi tüyler daha kalın, daha yoğun veya daha koyu bir şekilde uzamaz
Dahili ayna sayesinde cihazı kolayca kullanabilirsiniz ve tek bir tüyü bile kaçırmazsınız. Nerede olursanız olun pürüzsüz bir cilt için
Tam dairesel LED ışık, en ince tüyleri bile tespit etmek ve etkili bir şekilde almak için maksimum görüş sağlar
Koruyucu kapaklı bu güzellik aksesuarı seyahatte kullanım için tasarlanmıştır. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde nerede olursanız olun hızlı rötuş için idealdir. Ürünle birlikte verilen AA pil ile kullanıma hazırdır
Tüketicilerimizin %86'sı Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazını kullanırken ağda veya cımbıza kıyasla ağrı olmadığını onaylamaktadır**
Cilt dostu bir deneyim için hipoalerjenik başlığa sahiptir*. Yıkanabilir başlık, mükemmel hijyen için paslanmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Kullanıcıların %86'sı kullanımdan sonra ciltte tahriş olmadığını onaylıyor***
Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, yüzünüzdeki tüyleri alırken cımbıza kıyasla daha hızlı bir yöntemdir. Ayva tüylerinizi ağdadan çok daha nazik bir şekilde zahmetsizce alır**
Kendiliğinden bilenen bıçaklı başlık, her seferinde kusursuz sonuçlar elde etmek için her zaman cilde yakın bir tıraş sağlar
Kavisli açıklıkları olan başlığın benzersiz tasarımı, tüylerin kolayca yakalanmasını sağlar. Geniş başlık, size mükemmel kapsama alanı ve hızlı epilasyon sağlar
2 yıl garanti. Epilasyonda 80 yıllık Philips uzmanlığıyla kalite garantisi
Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı, tüylerinizi cildinize yakın bir şekilde keserek kusursuz makyaj uygulaması için yüzünüze pürüzsüz bir görünüm kazandırır
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