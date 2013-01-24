6 kat daha iyi temizlik*. 1 dakikada hazır.

Bu özel sürüm paketi, döndürme teknolojisine sahip küçük bir yüz temizleyici içerir. Kompakt ve kullanımı kolaydır. Nerede olursanız olun, günlük cilt bakım rutininize mükemmel bir katkı sağlar. 17.000 ipeksi yumuşak fırça kılı, kirleri hafifçe yok ederek cildinizi derinden temizler ve cildinizin ışıldayan bir görünüm kazanmasını sağlar. Cihaz, kirleri derinlemesine temizlerken cildinize karşı günde iki kez kullanabileceğiniz kadar naziktir. Kişisel cilt türüne ve ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış olan tüm Philips VisaPure fırçaları ile uyumludur.