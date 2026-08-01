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Yeni

Kadın Vücut Tıraş Makinesi 8000 SerisiKablosuz Islak & Kuru Kullanım

BRL129/00

Yakın tıraş. Ulaşılması zor bölgelerde bile.

Esnek başlığı ve LED ışığıyla en gelişmiş kadın tıraş makinemiz. Dermatolojik olarak test edilmiştir ve cilde nazik olacak şekilde tasarlanmıştır. Vücut hatlarınıza kolayca uyum sağlar ve cildiniz üzerinde rahatça kayarak yakın ve konforlu bir tıraş deneyimi sunar. Çünkü siz benzersiz bir bakım deneyimini hak ediyorsunuz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Nazikçe tıraş edin, kendinize özen gösterin. Konforlu bakımın keyfini çıkarın.

Yakın tıraş. Ulaşılması zor bölgelerde bile.

  • LED ışık ve Esnek başlık

  • Bacaklar ve vücut için

  • +1 aksesuar

  • 100 dakikaya kadar kullanım süresi

0,2 mm kadar kısa tüyleri bile alarak nazik ve pürüzsüz bir tıraş sağlar.

0,2 mm kadar kısa tüyleri bile alarak nazik ve pürüzsüz bir tıraş sağlar.

Nazik ve pürüzsüz bir tıraş için esnek başlıklı 3 bıçaklı sistem. Kesik ve sıyrıkları önlemeye yardımcı olur. Çift taraflı düzeltici uçlar tüyleri önceden kısaltırken, elmas şeklindeki açıklıklara sahip tıraş folyosu önceden kısaltılmış tüyleri etkili bir şekilde alacak şekilde tasarlanmıştır.

Esnek başlık, vücut kıvrımlarınıza kusursuz şekilde uyum sağlar.

Esnek başlık, vücut kıvrımlarınıza kusursuz şekilde uyum sağlar.

Vücut kıvrımlarınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlanan esnek tıraş başlığına sahip ilk Philips kadın tıraş makinesiyle tanışın.*** Vücut hatlarınızı kusursuzca takip eden esnek başlık, yakın ve nazik bir tıraş deneyimi sunar. Ulaşılması zor bölgelerde bile kolayca hareket ederken, dahili LED ışık en ince tüyleri görmenize yardımcı olur. İki farklı hız ayarı sayesinde bakım rutininizi dilediğiniz şekilde kişiselleştirebilir ve size en uygun tıraş deneyimini seçebilirsiniz.

LED ışık. Fark edin. Tıraş edin.

LED ışık. Fark edin. Tıraş edin.

Cildiniz hak ettiği özeni görsün. Dahili LED ışığı sayesinde en ince tüyleri bile fark etmenize yardımcı olur.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. %76,2'si katılıyor, HPT Hollanda, n=42, 2025.

  2. Mevcut kadın tıraş makinelerine kıyasla, HUT Almanya, N=49, 2021.

  3. soldan sağa.

  4. 2 yıl garantili.