2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
BRL129/00
Yakın tıraş. Ulaşılması zor bölgelerde bile.
Esnek başlığı ve LED ışığıyla en gelişmiş kadın tıraş makinemiz. Dermatolojik olarak test edilmiştir ve cilde nazik olacak şekilde tasarlanmıştır. Vücut hatlarınıza kolayca uyum sağlar ve cildiniz üzerinde rahatça kayarak yakın ve konforlu bir tıraş deneyimi sunar. Çünkü siz benzersiz bir bakım deneyimini hak ediyorsunuz.
LED ışık ve Esnek başlık
Bacaklar ve vücut için
+1 aksesuar
100 dakikaya kadar kullanım süresi
Nazik ve pürüzsüz bir tıraş için esnek başlıklı 3 bıçaklı sistem. Kesik ve sıyrıkları önlemeye yardımcı olur. Çift taraflı düzeltici uçlar tüyleri önceden kısaltırken, elmas şeklindeki açıklıklara sahip tıraş folyosu önceden kısaltılmış tüyleri etkili bir şekilde alacak şekilde tasarlanmıştır.
Vücut kıvrımlarınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlanan esnek tıraş başlığına sahip ilk Philips kadın tıraş makinesiyle tanışın.*** Vücut hatlarınızı kusursuzca takip eden esnek başlık, yakın ve nazik bir tıraş deneyimi sunar. Ulaşılması zor bölgelerde bile kolayca hareket ederken, dahili LED ışık en ince tüyleri görmenize yardımcı olur. İki farklı hız ayarı sayesinde bakım rutininizi dilediğiniz şekilde kişiselleştirebilir ve size en uygun tıraş deneyimini seçebilirsiniz.
Cildiniz hak ettiği özeni görsün. Dahili LED ışığı sayesinde en ince tüyleri bile fark etmenize yardımcı olur.
Yorumlar
%76,2'si katılıyor, HPT Hollanda, n=42, 2025.
Mevcut kadın tıraş makinelerine kıyasla, HUT Almanya, N=49, 2021.
soldan sağa.
2 yıl garantili.