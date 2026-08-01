Yakın tıraş. Ulaşılması zor bölgelerde bile.

Esnek başlığı ve LED ışığıyla en gelişmiş kadın tıraş makinemiz. Dermatolojik olarak test edilmiştir ve cilde nazik olacak şekilde tasarlanmıştır. Vücut hatlarınıza kolayca uyum sağlar ve cildiniz üzerinde rahatça kayarak yakın ve konforlu bir tıraş deneyimi sunar. Çünkü siz benzersiz bir bakım deneyimini hak ediyorsunuz.