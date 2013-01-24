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6 ay boyunca* tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın
Şimdiye kadarki en güçlü IPL cihazımız Philips Lumea Prestige, vücudunuzun kıvrımlarına göre tasarlanmıştır ve en kolay evde kullanım deneyimini sunar. Benzersiz kavisli ve akıllı başlıkları vücudunuzun kıvrımlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bu sayede uygulama programları her bir vücut bölgenize uyumlu hale gelir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
6 ay boyunca* tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın
Şimdiye kadarki en güçlü IPL cihazımız Philips Lumea Prestige, vücudunuzun kıvrımlarına göre tasarlanmıştır ve en kolay evde kullanım deneyimini sunar. Benzersiz kavisli ve akıllı başlıkları vücudunuzun kıvrımlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bu sayede uygulama programları her bir vücut bölgenize uyumlu hale gelir. Tüm faydaları görün
6 ay boyunca* tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın
Şimdiye kadarki en güçlü IPL cihazımız Philips Lumea Prestige, vücudunuzun kıvrımlarına göre tasarlanmıştır ve en kolay evde kullanım deneyimini sunar. Benzersiz kavisli ve akıllı başlıkları vücudunuzun kıvrımlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bu sayede uygulama programları her bir vücut bölgenize uyumlu hale gelir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
6 ay boyunca* tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin keyfini çıkarın
Şimdiye kadarki en güçlü IPL cihazımız Philips Lumea Prestige, vücudunuzun kıvrımlarına göre tasarlanmıştır ve en kolay evde kullanım deneyimini sunar. Benzersiz kavisli ve akıllı başlıkları vücudunuzun kıvrımlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bu sayede uygulama programları her bir vücut bölgenize uyumlu hale gelir. Tüm faydaları görün
IPL - Tüy alma cihazı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
IPL, (Intense Pulsed Light) Yoğunlaştırılmış Atışlı Işık anlamına gelir. Philips Lumea, tüy köküne hassas ışık atışları uygulayarak kökü bir dinlenme aşamasına geçirir. Sonuç olarak, vücudunuzda uzayan tüylerin miktarı zaman geçtikçe azalır. Uygulamanın tekrarlanması cildinizi tüylerden arındırarak pürüzsüz ve yumuşak hale getirir. Tüylerin yeniden uzamasını önlemenizi sağlayan bu işlemin uygulanması, hassas bölgelerde bile güvenlidir. Philips Lumea, evinizin rahatlığında kolay ve etkili kullanım için klinik olarak test edilmiş ve dermatologlarla birlikte geliştirilmiştir.
Tarafsız araştırmalar, üç uygulamadan sonra tüylerde %92'ye kadar azalma olduğunu gösteriyor**. İlk dört uygulamayı iki haftada bir, sonraki sekiz uygulamayı ise dört haftada bir gerçekleştirin. 12 uygulamadan sonra altı ay boyunca pürüzsüz cildin keyfini çıkarabilirsiniz*.
Philips Lumea Prestige birçok tüy ve cilt tipinde etkilidir. Çok beyaz ile koyu kahverengi arasındaki cilt tonlarında ve doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde etkilidir. IPL, tüy rengindeki pigment ile cilt tonundaki pigment arasında kontrast gerektirir. Bu nedenle (diğer IPL tabanlı uygulamalarda olduğu gibi) Lumea beyaz, gri, açık sarı veya kızıl tüylerde uygulama için kullanılamaz. Çok koyu ciltler için de uygun değildir.
Algılar. Lumea'nın SmartSkin sensörü, cilt tonunuzu algılar ve sizin için en uygun ışık ayarını gösterir. Uyum sağlar. Akıllı başlıklar, tüm vücut bölgelerine uygun olarak hazırlanan programları uyarlar. Bakım yapar. Hassas bölgelerde bile nazik ve uzun ömürlü tüy alımı için*** dermatologlarla birlikte geliştirildi ve sizden ilham aldı.
Vücudunuz benzersizdir. Cildiniz, kıvrımlarınız ve vücudunuzun konturları da öyle. Lumea tüm vücut aparatları, her kıvrıma uyacak şekilde geliştirilmiştir ve her bir vücut bölgesine göre program ayarlar. Uygulama pencereleri, ışığın kaçmaması için cildinizle teması maksimuma çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Böylece narin ve hassas bölgelerde bile etkili, nazik uygulamalar yapabilirsiniz.
Akıllı vücut aparatı en geniş uygulama penceremize sahiptir (4,1 cm2). Bu sayede bacaklar, kollar ve karın bölgesi gibi daha geniş vücut bölgelerinde hızlı bir uygulama için mükemmeldir. İçe doğru kavisli tasarım, vücudunuzun kıvrımlarını takip ederek maksimum cilt teması sağlar. Bu aparatı taktığınızda ilgili vücut bölgeniz için özel bir program ayarlanır. Kadınların %83'ü bacaklarındaki tüy azalmasından memnun kalmıştır****.
Yüz aparatı, yüzünüzdeki tüyleri etkili bir şekilde yok etmek için küçük, düz, 2 cm2 bir penceresi olacak şekilde tasarlanmıştır. Dudak üstü, çene veya çene çizgisinde kullanım için ideal olan başlık, iç kısımda entegre filtreye sahiptir. Akıllı aparat cihaza eklendiğinde ışık uygulamasın otomatik olarak yüzünüz için ayarlar. Kadınların %84'ü, yüzlerindeki tüy azalmasından memnun kalmıştır****.
SenseIQ teknolojili Philips Lumea Prestige, beş kolay seçilebilir ışık ayarına sahiptir. SmartSkin sensörü cilt tonunuzu algılar ve ardından uygulama yaptığınız bölge için en rahat ışık ayarını gösterir.
Lumea Prestige, kablosuz tek IPL cihazıdır, bu sayede ulaşılması zor bölgelerde kablo size engel olmadan kolayca uygulama yapabilirsiniz. Ayrıca kablosuz özelliği sayesinde vücut tüylerinizi evinizin dilediğiniz yerinde kolayca alabilirsiniz.
Ücretsiz Lumea IPL uygulaması, evinizin rahatlığında altı aya kadar uzun süreli pürüzsüz bir cilde* sahip olmanızı daha da kolaylaştırır. Tekniğinizle ilgili ipuçları ve püf noktalarının yanı sıra ideal uygulama anlarınızı yöneten kişiye özel uygulama programları ve uyarlanabilir planlama sunan sezgisel uygulama, her adımda yanınızda. Bu sayede mümkün olan en kısa sürede her zaman hazır olacaksınız.
Philips Lumea kutusundan çıkarıldığı anda çalışmaya hazır, eksiksiz bir çözümdür. Yedek parça, yeniden dolum veya jel ve hatta yedek lamba bile gerekli değildir.
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