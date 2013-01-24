Birçok tüy ve cilt tipine uygundur

Philips Lumea Prestige birçok tüy ve cilt tipinde etkilidir. Çok beyaz ile koyu kahverengi arasındaki cilt tonlarında ve doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde etkilidir. IPL, tüy rengindeki pigment ile cilt tonundaki pigment arasında kontrast gerektirir. Bu nedenle (diğer IPL tabanlı uygulamalarda olduğu gibi) Lumea beyaz, gri, açık sarı veya kızıl tüylerde uygulama için kullanılamaz. Çok koyu ciltler için de uygun değildir.