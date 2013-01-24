Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Lumea Essential

    IPL - Tüy alma cihazı

    BRI862/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolay ve uzun süreli tüy azaltma Kolay ve uzun süreli tüy azaltma Kolay ve uzun süreli tüy azaltma
      -{discount-value}

      Lumea Essential IPL - Tüy alma cihazı

      BRI862/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolay ve uzun süreli tüy azaltma

      Philips Lumea Essential tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.499,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Lumea Essential IPL - Tüy alma cihazı

      Kolay ve uzun süreli tüy azaltma

      Philips Lumea Essential tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Kolay ve uzun süreli tüy azaltma

      Philips Lumea Essential tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.499,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Lumea Essential IPL - Tüy alma cihazı

      Kolay ve uzun süreli tüy azaltma

      Philips Lumea Essential tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör ipl

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Lumea Essential

        Lumea Essential

        IPL - Tüy alma cihazı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolay ve uzun süreli tüy azaltma

        • Vücutta ve yüzde kullanım için
        • 10 dakikada alt bacak uygulaması
        • 200.000'den fazla ışık atışı ve kılıf
        • SmartSkin sensörü ile
        Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı

        Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı

        Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, güvenli ve etkili biçimde kullanabilmeniz için tasarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla kadınla kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdi.

        Her gün pürüzsüz cildin keyfini çıkarın

        Her gün pürüzsüz cildin keyfini çıkarın

        Philips Lumea tüy köklerine yumuşak ışık atışları uygular. Bunun sonucunda uzayan tüy miktarı zaman içerisinde azalır. Bu işlemin düzenli olarak tekrar edilmesiyle tüylerden arınmış, yumuşak ve pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz.

        Zahmetsiz ve etkili

        Zahmetsiz ve etkili

        Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. - Resmi büyütmek için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın

        Farklı tüy ve cilt tiplerine uygun

        Farklı tüy ve cilt tiplerine uygun

        Philips Lumea, doğal rengi kumral, kahverengi ve siyah olan tüylerde kullanım için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, açık sarışın veya beyaz/gri tüylerde kullanım için uygun DEĞİLDİR. Bu ürün koyu ciltler için de uygun DEĞİLDİR.

        Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili

        Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili

        Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ) ve bacaklar, koltuk altı, bikini bölgesi, karın ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.

        Cilt Tonu Sensörü

        Cilt Tonu Sensörü

        Entegre cilt tonu sensörü, her seansın başında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Bu ürünün kullanılamayacağı kadar koyu bir cilt tonu algılarsa sensör uygulamayı otomatik olarak durdurur.

        Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi

        Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi

        Philips Lumea nazik, ancak etkili bir uygulama için ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesine sahiptir. Philips Lumea'nın IPL işlemi doğru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas bölgeler için bile güvenli ve naziktir.

        Kolaylık ve kullanım rahatlığı için

        Kolaylık ve kullanım rahatlığı için

        Philips Lumea Essential, cilt tonunuzu algılar ve sizin için uygun ışık enerjisi ayarını önerir

        Hassas uygulama

        Hassas uygulama

        Cildinize karşı hassas.

        Daha kısa uygulama süresi için %50 daha hızlı*

        Daha kısa uygulama süresi için %50 daha hızlı*

        Daha hızlı uygulama ve daha iyi görüş açısı için optimize edilmiş tasarıma sahip daha büyük pencere

        Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu

        Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu

        Daha rahat ve kesintisiz uygulama için kaydırarak ürünü kullanma rahatlığı sağlar.

        Yedek parça yok, ek masraf yok

        Yedek parça yok, ek masraf yok

        Philips Lumea, ek bir malzemeye gerek duymadan kullanabileceğiniz eksiksiz bir çözümdür. Daha da önemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.

        Saklama çantası dahildir

        Philips Lumea Essential, kolay saklama için bir kılıfa sahiptir.

        Teknik Özellikler

        • Technical specifications

          High performance lamp
          200.000'den fazla ışık atışı gönderir

        • Application areas

          Body areas
          • Kollar
          • Bacaklar
          • Karın
          • Bikini bölgesi
          • Koltuk altları
          Face areas
          • Çene
          • Favoriler
          • Dudak üstü

        • Items included

          Instructions for use
          Kullanım kılavuzu
          Storage
          Kese
          Adapter
          • 12 V/550 mA
          • 400 V/60 W

        • Power

          Voltage
          100-240 V

        • Safety and adjustable settings

          Integrated UV filter
          Cildi UV ışınlarına karşı korur
          5 light energy settings
          Cilt tipinize göre ayarlanabilir
          Integrated safety system
          İstenmeyen atışları önler
          Skin Tone sensor
          Cilt tonunuzu algılar

        • Service

          Warranty
          Dünya çapında 2 yıl garanti

        • Uygulama süresi

          Alt bacak
          5 dk.

        • Application time

          Armpit
          1 dk
          Bikini line
          1 dk
          Face areas
          1 dk

        • Application mode

          Slide and Flash
          Kolay hareket etmek için
          Corded / cordless use
          Kablolu
          Stamp and Flash
          Kıvrımlı bölgelerde uygulama için

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • SC1981, SC1982, SC1983 ve SC1984 ile karşılaştırıldığında
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi