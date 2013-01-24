Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kolay ve uzun süreli tüy azaltma
Philips Lumea Essential tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ve uzun süreli tüy azaltma
Philips Lumea Essential tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Kolay ve uzun süreli tüy azaltma
Philips Lumea Essential tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ve uzun süreli tüy azaltma
Philips Lumea Essential tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
IPL - Tüy alma cihazı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, güvenli ve etkili biçimde kullanabilmeniz için tasarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla kadınla kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdi.
Philips Lumea tüy köklerine yumuşak ışık atışları uygular. Bunun sonucunda uzayan tüy miktarı zaman içerisinde azalır. Bu işlemin düzenli olarak tekrar edilmesiyle tüylerden arınmış, yumuşak ve pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz.
Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. - Resmi büyütmek için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın
Philips Lumea, doğal rengi kumral, kahverengi ve siyah olan tüylerde kullanım için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, açık sarışın veya beyaz/gri tüylerde kullanım için uygun DEĞİLDİR. Bu ürün koyu ciltler için de uygun DEĞİLDİR.
Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ) ve bacaklar, koltuk altı, bikini bölgesi, karın ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.
Entegre cilt tonu sensörü, her seansın başında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Bu ürünün kullanılamayacağı kadar koyu bir cilt tonu algılarsa sensör uygulamayı otomatik olarak durdurur.
Philips Lumea nazik, ancak etkili bir uygulama için ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesine sahiptir. Philips Lumea'nın IPL işlemi doğru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas bölgeler için bile güvenli ve naziktir.
Daha hızlı uygulama ve daha iyi görüş açısı için optimize edilmiş tasarıma sahip daha büyük pencere
Cildinize karşı hassas.
Daha rahat ve kesintisiz uygulama için kaydırarak ürünü kullanma rahatlığı sağlar.
Philips Lumea, ek bir malzemeye gerek duymadan kullanabileceğiniz eksiksiz bir çözümdür. Daha da önemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.
Technical specifications
Application areas
Items included
Power
Safety and adjustable settings
Service
Uygulama süresi
Application time
Application mode