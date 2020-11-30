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    Epilator Series 8000

    Islak ve Kuru epilatör

    BRE720/05
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas
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      Epilator Series 8000 Islak ve Kuru epilatör

      BRE720/05
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas

      Philips Epilatör Serisi 8000, 10 dakika gibi kısa bir sürede iki alt bacağınızı da pürüzsüz bir hale getirebilmenizi sağlayacak güçlü ve hassas epilasyon sunar. Eksiksiz rutin seti sayesinde epilasyonun ötesinde avantajların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Epilator Series 8000 Islak ve Kuru epilatör

      Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas

      Philips Epilatör Serisi 8000, 10 dakika gibi kısa bir sürede iki alt bacağınızı da pürüzsüz bir hale getirebilmenizi sağlayacak güçlü ve hassas epilasyon sunar. Eksiksiz rutin seti sayesinde epilasyonun ötesinde avantajların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas

      Philips Epilatör Serisi 8000, 10 dakika gibi kısa bir sürede iki alt bacağınızı da pürüzsüz bir hale getirebilmenizi sağlayacak güçlü ve hassas epilasyon sunar. Eksiksiz rutin seti sayesinde epilasyonun ötesinde avantajların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Epilator Series 8000 Islak ve Kuru epilatör

      Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas

      Philips Epilatör Serisi 8000, 10 dakika gibi kısa bir sürede iki alt bacağınızı da pürüzsüz bir hale getirebilmenizi sağlayacak güçlü ve hassas epilasyon sunar. Eksiksiz rutin seti sayesinde epilasyonun ötesinde avantajların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Epilator Series 8000

        Epilator Series 8000

        Islak ve Kuru epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas

        4 haftaya kadar pürüzsüz bir cilt

        • Bacaklar ve vücut için
        • Güçlü epilasyon
        • +7 aksesuar
        4 haftaya kadar pürüzsüz cilt için hassas epilasyon

        4 haftaya kadar pürüzsüz cilt için hassas epilasyon

        Philips Epilatör Serisi 8000, geliştirilmiş cımbızları ve dakikada 70.000'den fazla tüy alma hareketi ile güçlü ve hassas epilasyon sunar. Bu sayede daha geniş bir bölgeye epilasyon yapabilir ve 4 haftaya kadar pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz. Alt bacaklarınıza 10 dakika gibi kısa bir sürede uygulama yapabilirsiniz!

        Ekstra geniş epilatör başlığı

        Ekstra geniş epilatör başlığı

        Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.

        Ergonomik S şekilli gövde

        Ergonomik S şekilli gövde

        Ergonomik S şekilli gövde tasarımı, doğal ve hassas hareketlerle maksimum kontrol ve daha iyi kavrama sağlamak için tüm vücudunuzda kolayca kullanılabilir.

        Banyoda veya duşta kablosuz ıslak ve kuru kullanım

        Banyoda veya duşta kablosuz ıslak ve kuru kullanım

        Kaymayı önleyen tutma yeriyle tasarlanmıştır ve suda kullanıma uygundur. Duş veya banyoda daha rahat, nazik bir deneyim sağlar. Kablosuz olarak rahatça kullanabilirsiniz.

        Benzersiz ışığı ince tüylerin gözden kaçmasını önler

        Benzersiz ışığı ince tüylerin gözden kaçmasını önler

        Benzersiz ışığı ince tüylerin gözden kaçmasını önleyerek vücudun tüm bölgelerinde en iyi epilasyon sonuçlarına ulaşmanızı sağlar.

        Yakın bir tıraş için tıraş başlığı ve düzeltme tarağı

        Yakın bir tıraş için tıraş başlığı ve düzeltme tarağı

        Tıraş başlığı, vücudun farklı bölgelerinde daha yakın tıraş ve daha hassas kullanım deneyimi sunar. Bikini bölgenizdeki tüyleri şekillendirmeniz için düzeltme tarağı ile birlikte gelir.

        Düzeltme başlığı ve bikini bölgesi tarağı dahildir

        Düzeltme başlığı ve bikini bölgesi tarağı dahildir

        Daha kolay bir kullanım deneyimi sağlamak üzere hassas bölgelerinizdeki tüyleri düzeltmek ve şekillendirmek için düzeltme başlığı ve bikini bölgesi tarağı bulunur.

        Peeling eldiveni, batık tüy oluşumunu önlemeye yardımcı olur

        Peeling eldiveni, batık tüy oluşumunu önlemeye yardımcı olur

        Peeling eldiveninin kullanımı, epilasyon işlemleri arasında batık tüy oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

        İstenmeyen tüylerden kurtulmak için hassas bölge başlığı

        İstenmeyen tüylerden kurtulmak için hassas bölge başlığı

        En çok ihtiyaç duyduğunuz alanlarda ekstra hassasiyet sunmak amacıyla yüz, koltuk altı ve bikini bölgesindeki tüyleri kolayca almak için bir hassas bölge başlığı içerir.

        Maksimum konfor için optimum temas başlığı

        Maksimum konfor için optimum temas başlığı

        Optimum temas başlığı ile kolayca epilasyon yapın ve maksimum konforu deneyimleyin. Uygulama yaptığınız alanı nazikçe gererek cildin çekilmesini ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Tıraş başlığı
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          Düzeltme tarağı
          Evet
          Bikini bölgesi düzeltici başlığı
          Evet
          Bikini bölgesi düzeltici tarağı
          Evet
          Peeling eldiveni
          Evet
          Hassas bölge başlığı
          Evet
          Optimum temas başlığı
          Evet
          Temizleme fırçası
          Evet

        • Performans

          Epilatör başlığı
          Ekstra geniş
          Epilasyon diskleri
          Seramik diskler

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve kuru kullanım
          Evet
          Kablosuz
          Evet
          Işık özelliği
          Evet
          Gövde
          S şekilli gövde tasarımı

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          15 V/5,4 W
          Cımbız aksiyon hızı 1
          Dakikada 64.000
          Cımbız aksiyon hızı 2
          Dakikada 70.400
          Cımbız sayısı
          32

        • Özellikler

          Hız ayarları
          2 ayar

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Kullanım süresi
          40 dakikaya kadar
          Şarj
          2 saat şarj
          Hızlı şarj
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