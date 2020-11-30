4 haftaya kadar pürüzsüz cilt için hassas epilasyon

Philips Epilatör Serisi 8000, geliştirilmiş cımbızları ve dakikada 70.000'den fazla tüy alma hareketi ile güçlü ve hassas epilasyon sunar. Bu sayede daha geniş bir bölgeye epilasyon yapabilir ve 4 haftaya kadar pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz. Alt bacaklarınıza 10 dakika gibi kısa bir sürede uygulama yapabilirsiniz!