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Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas
Philips Epilatör Serisi 8000, 10 dakika gibi kısa bir sürede iki alt bacağınızı da pürüzsüz bir hale getirebilmenizi sağlayacak güçlü ve hassas epilasyon sunar. Ekstra aksesuarları sayesinde epilasyonun ötesinde avantajların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas
Philips Epilatör Serisi 8000, 10 dakika gibi kısa bir sürede iki alt bacağınızı da pürüzsüz bir hale getirebilmenizi sağlayacak güçlü ve hassas epilasyon sunar. Ekstra aksesuarları sayesinde epilasyonun ötesinde avantajların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas
Philips Epilatör Serisi 8000, 10 dakika gibi kısa bir sürede iki alt bacağınızı da pürüzsüz bir hale getirebilmenizi sağlayacak güçlü ve hassas epilasyon sunar. Ekstra aksesuarları sayesinde epilasyonun ötesinde avantajların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas
Philips Epilatör Serisi 8000, 10 dakika gibi kısa bir sürede iki alt bacağınızı da pürüzsüz bir hale getirebilmenizi sağlayacak güçlü ve hassas epilasyon sunar. Ekstra aksesuarları sayesinde epilasyonun ötesinde avantajların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün