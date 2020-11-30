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En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün