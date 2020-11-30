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    Satinelle Advanced

    Islak ve Kuru epilatör

    BRE635/05
    Genel Derecelendirme / 5
    • En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü
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      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      BRE635/05
      Genel Derecelendirme / 5

      En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Özel tüy alma yöntemlerini kullanarak haftalarca süren ipeksi pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 429,99 TL

      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Özel tüy alma yöntemlerini kullanarak haftalarca süren ipeksi pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Özel tüy alma yöntemlerini kullanarak haftalarca süren ipeksi pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 429,99 TL

      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Özel tüy alma yöntemlerini kullanarak haftalarca süren ipeksi pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Satinelle Advanced

        Satinelle Advanced

        Islak ve Kuru epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        En ince tüyleri bile alabilen Philips’in en hızlı epilatörü

        2 tüy alma rutini

        • Bacaklar, vücut ve yüz için
        • Seramik diskler ince tüyleri yakalar
        • S şekilli gövde tasarımı
        • + 5 aksesuar
        Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

        Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

        Epilasyon başlığımız, seramik kaplamalı yüzeyden yapılmıştır. En ince ve ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri nazikçe çeker. Artık hızlı tüy alma işlemi için her zamankinden daha hızlı disk döndürme (2200 devir/dk) işleviyle sunulmaktadır.

        Ekstra geniş epilatör başlığı

        Ekstra geniş epilatör başlığı

        Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.

        S şekilli gövde tasarımına sahip ilk epilatör

        S şekilli gövde tasarımına sahip ilk epilatör

        Ergonomik S şekilli gövde tasarımı, doğal ve hassas hareketlerle maksimum kontrol ve daha iyi kavrama sağlamak için tüm vücudunuzda kolayca kullanılabilir.

        Banyoda veya duşta kablosuz ıslak ve kuru kullanım

        Banyoda veya duşta kablosuz ıslak ve kuru kullanım

        Kaymayı önleyen tutma yeriyle tasarlanmıştır ve suda kullanıma uygundur. Duş veya banyoda daha rahat, nazik bir deneyim sağlar. Kablosuz olarak rahatça kullanabilirsiniz.

        Işık özelliği, zor görülen tüyleri bile almanıza yardımcı olur

        Işık özelliği, zor görülen tüyleri bile almanıza yardımcı olur

        Işık özelliği, zor görülen tüyleri bile almanıza yardımcı olur

        Yakın bir tıraş için tıraş başlığı ve düzeltme tarağı

        Yakın bir tıraş için tıraş başlığı ve düzeltme tarağı

        Tıraş başlığı, vücudun farklı bölgelerinde daha yakın tıraş ve daha hassas kullanım deneyimi sunar. Bikini bölgenizdeki tüyleri şekillendirmeniz için düzeltme tarağı ile birlikte gelir.

        İstenmeyen tüylerden kurtulmak için yüz bölgesi ve hassas bölge başlığı

        İstenmeyen tüylerden kurtulmak için yüz bölgesi ve hassas bölge başlığı

        Vücudun farklı bölgelerinde daha hassas bir kullanım deneyimi sunmak üzere yüzdeki istenmeyen tüyleri kolayca alan bir yüz bölgesi başlığının yanı sıra koltuk altı ve bikini bölgesindeki tüyler için hassas bölge başlığına sahiptir

        Cilt germe aparatı dahildir

        Cilt germe aparatı dahildir

        Cilt germe başlığı, epilasyon sırasında cildi sıkılaştırır.

        Teknik Özellikler

        • Kullanım kolaylığı

          Kablosuz
          Evet
          Gövde
          S şekilli gövde tasarımı
          Islak ve kuru kullanım
          Evet
          Işık özelliği
          Evet

        • Aksesuarlar

          Tıraş başlığı
          Evet
          Cilt germe başlığı
          Evet
          Yüz bölgesi başlığı
          Evet
          Düzeltme tarağı
          Evet
          Hassas bölge başlığı
          Evet
          Kese
          Sade tasarımlı kese

        • Performans

          Epilasyon sistemi
          Patentli epilasyon sistemi
          Epilatör başlığı
          Ekstra geniş
          Epilasyon diskleri
          Seramik diskler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          15 V/5,4 W
          Cımbız aksiyon hızı 1
          Dakikada 64.000
          Cımbız aksiyon hızı 2
          Dakikada 70.400
          Cımbız sayısı
          32

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Kullanım süresi
          40 dakikaya kadar
          Şarj
          1,5 saat şarj etme süresi
          Hızlı şarj
          Evet

        • Özellikler

          Hız ayarları
          2 ayar

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