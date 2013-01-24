En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Özel tüy alma yöntemlerini kullanarak haftalarca süren ipeksi pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün