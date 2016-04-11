Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

Philips izzy müzik sistemi; Bluetooth, CD/USB ve FM üzerinden müzik çalar. Sadece tek bir düğmeye dokunarak akıllı telefon, CD/USB ve radyo istasyonlarından alınan müzikler eş zamanlı olarak herhangi bir odada ve herhangi bir izzy hoparlörde oynatılır. Router, parola veya uygulama gerektirmeyen kolay kurulum özelliğine sahiptir.