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Üretimden kaldırıldı

Philips FidelioKablosuz çoklu oda müzik sistemi

BM90/12

Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

Philips izzy müzik sistemi; Bluetooth, CD/USB ve FM üzerinden müzik çalar. Sadece tek bir düğmeye dokunarak akıllı telefon, CD/USB ve radyo istasyonlarından alınan müzikler eş zamanlı olarak herhangi bir odada ve herhangi bir izzy hoparlörde oynatılır. Router, parola veya uygulama gerektirmeyen kolay kurulum özelliğine sahiptir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

200W RMS toplam çıkış gücü

200W RMS toplam çıkış gücü

Bu sistemde 200W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Teknik Özellikler

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