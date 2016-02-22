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Üretimden kaldırıldı

izzykablosuz çoklu oda hoparlörü

BM7B/10

Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

Philips izzy BM7 kablosuz çoklu oda hoparlörü, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Bir tuş dokunuşuyla en fazla 5 izzy hoparlör, müziği her bir odada aynı anda ve kolayca oynatır. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez.

Tüm avantajları görüntüleyin

Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

  • Bluetooth®

  • 30 W RMS güç

  • NFC

  • Birden çok odada müzik için izzylink™

Birden çok odada müzik keyfi için izzylink™ ile 5 izzy hoparlöre kadar gruplayın

Birden çok odada müzik keyfi için izzylink™ ile 5 izzy hoparlöre kadar gruplayın

izzylink™, kablosuz ağ oluşturmak üzere birden fazla hoparlör arasında bağlantı kurmak için IEEE 802.11n standardını kullanan bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. Ağ; yönlendirici, Wi-Fi şifresi veya kurulum için herhangi bir akıllı cihaz mobil uygulaması gerektirmeden en fazla beş hoparlör arasında bağlantı kurabilir. Aynı anda farklı odalarda çalan müziğin keyfine varmak için izzy hoparlörleri kolayca ağa ekleyebilirsiniz. Hoparlörler, bağımsız kullanım için tekli mod veya birden çok odada müzik için grup modu arasında tek dokunuşla değiştirilebilir.

Bluetooth ile bir odada kablosuz olarak müzik çalın

Bluetooth ile bir odada kablosuz olarak müzik çalın

Philips izzy hoparlör, kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak, en sevdiğiniz müzikleri telefon, tablet veya bilgisayarınızdan dinlemenize imkan tanır.

Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu; yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez

Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu; yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez

Kurulum için yönlendirici, parola veya uygulama gerekmez. İlk kurulum için iki hoparlör üzerindeki "GROUP" butonuna uzun basmanız yeterlidir. Üçüncü, dördüncü veya beşinci hoparlörü eklemek için işlemi tekrarlayın. "Group" butonuna her uzun basış, her seferinde yeni bir hoparlör ekler. Birden çok odada müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum tamamlandığında, izzylink™ ağı hoparlörler bağlı olmadığında bile kayıtlı tutulur.

Teknik Özellikler

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