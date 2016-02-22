Birden çok odada müzik keyfi için izzylink™ ile 5 izzy hoparlöre kadar gruplayın

izzylink™, kablosuz ağ oluşturmak üzere birden fazla hoparlör arasında bağlantı kurmak için IEEE 802.11n standardını kullanan bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. Ağ; yönlendirici, Wi-Fi şifresi veya kurulum için herhangi bir akıllı cihaz mobil uygulaması gerektirmeden en fazla beş hoparlör arasında bağlantı kurabilir. Aynı anda farklı odalarda çalan müziğin keyfine varmak için izzy hoparlörleri kolayca ağa ekleyebilirsiniz. Hoparlörler, bağımsız kullanım için tekli mod veya birden çok odada müzik için grup modu arasında tek dokunuşla değiştirilebilir.