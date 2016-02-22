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Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BM7B/10
Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş
Philips izzy BM7 kablosuz çoklu oda hoparlörü, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Bir tuş dokunuşuyla en fazla 5 izzy hoparlör, müziği her bir odada aynı anda ve kolayca oynatır. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez.
Bluetooth®
30 W RMS güç
NFC
Birden çok odada müzik için izzylink™
izzylink™, kablosuz ağ oluşturmak üzere birden fazla hoparlör arasında bağlantı kurmak için IEEE 802.11n standardını kullanan bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. Ağ; yönlendirici, Wi-Fi şifresi veya kurulum için herhangi bir akıllı cihaz mobil uygulaması gerektirmeden en fazla beş hoparlör arasında bağlantı kurabilir. Aynı anda farklı odalarda çalan müziğin keyfine varmak için izzy hoparlörleri kolayca ağa ekleyebilirsiniz. Hoparlörler, bağımsız kullanım için tekli mod veya birden çok odada müzik için grup modu arasında tek dokunuşla değiştirilebilir.
Philips izzy hoparlör, kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak, en sevdiğiniz müzikleri telefon, tablet veya bilgisayarınızdan dinlemenize imkan tanır.
Kurulum için yönlendirici, parola veya uygulama gerekmez. İlk kurulum için iki hoparlör üzerindeki "GROUP" butonuna uzun basmanız yeterlidir. Üçüncü, dördüncü veya beşinci hoparlörü eklemek için işlemi tekrarlayın. "Group" butonuna her uzun basış, her seferinde yeni bir hoparlör ekler. Birden çok odada müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum tamamlandığında, izzylink™ ağı hoparlörler bağlı olmadığında bile kayıtlı tutulur.
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