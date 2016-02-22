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Üretimden kaldırıldı

izzytaşınabilir kablosuz çoklu oda hoparlörü

BM6W/10

Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

Philips izzy BM6 taşınabilir hoparlör, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Sıçramaya dayanıklı olması sayesinde hoparlörü banyoda, mutfakta ve dış mekanlarda kullanabilirsiniz. Bir hoparlör ile başlangıç yapın ve müziği birden çok odaya yaymak için sayısını artırın. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez.

Tüm avantajları görüntüleyin

Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

  • Bluetooth®

  • Sıçramaya dayanıklı

  • Şarj edilebilir pil

  • Birden çok odada müzik için izzylink™

2 x 7,5 W RMS maksimum çıkış gücü

Gruptaki ana hoparlörü tek dokunuşla değiştirin

Gruptaki ana hoparlörü tek dokunuşla değiştirin

Her bir izzylink™ grubunda, herhangi bir tekil hoparlör ana hoparlör haline gelip diğer hoparlörlere müzik yayını yapabilir. Kendi müziğinizi paylaşmak için kontrolü ele almak istediğinizde, odanızdaki hoparlör üzerinde yer alan Bluetooth butonuna basın ve hemen cihazınızdan müzik paylaşımı yapın. Aynı izzylink™ grubundaki diğer hoparlörler aynı anda aynı müziği çalacaktır. Müzik paylaşımı işte bu kadar kolay.

Bluetooth ile bir odada kablosuz olarak müzik çalın

Bluetooth ile bir odada kablosuz olarak müzik çalın

Philips izzy hoparlör, kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak, en sevdiğiniz müzikleri telefon, tablet veya bilgisayarınızdan dinlemenize imkan tanır.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları