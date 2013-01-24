Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

Philips izzy BM6 taşınabilir hoparlör, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Sıçramaya dayanıklı olması sayesinde hoparlörü banyoda, mutfakta ve dış mekanlarda kullanabilirsiniz. Bir hoparlör ile başlangıç yapın ve müziği birden çok odaya yaymak için sayısını artırın. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez. Tüm faydaları görün