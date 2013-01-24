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Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş
Philips izzy BM6 taşınabilir hoparlör, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Sıçramaya dayanıklı olması sayesinde hoparlörü banyoda, mutfakta ve dış mekanlarda kullanabilirsiniz. Bir hoparlör ile başlangıç yapın ve müziği birden çok odaya yaymak için sayısını artırın. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez. Tüm faydaları görün
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Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş
Philips izzy BM6 taşınabilir hoparlör, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Sıçramaya dayanıklı olması sayesinde hoparlörü banyoda, mutfakta ve dış mekanlarda kullanabilirsiniz. Bir hoparlör ile başlangıç yapın ve müziği birden çok odaya yaymak için sayısını artırın. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez. Tüm faydaları görün
taşınabilir kablosuz çoklu oda hoparlörü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips izzy hoparlör, kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak, en sevdiğiniz müzikleri telefon, tablet veya bilgisayarınızdan dinlemenize imkan tanır.
izzylink™, kablosuz ağ oluşturmak üzere birden fazla hoparlör arasında bağlantı kurmak için IEEE 802.11n standardını kullanan bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. Ağ; yönlendirici, Wi-Fi şifresi veya kurulum için herhangi bir akıllı cihaz mobil uygulaması gerektirmeden en fazla beş hoparlör arasında bağlantı kurabilir. Aynı anda farklı odalarda çalan müziğin keyfine varmak için izzy hoparlörleri kolayca ağa ekleyebilirsiniz. Hoparlörler, bağımsız kullanım için tekli mod veya birden çok odada müzik için grup modu arasında tek dokunuşla değiştirilebilir.
Kurulum için yönlendirici, parola veya uygulama gerekmez. İlk kurulum için iki hoparlör üzerindeki "GROUP" butonuna uzun basmanız yeterlidir. Üçüncü, dördüncü veya beşinci hoparlörü eklemek için işlemi tekrarlayın. "Group" butonuna her uzun basış, her seferinde yeni bir hoparlör ekler. Birden çok odada müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum tamamlandığında, izzylink™ ağı hoparlörler bağlı olmadığında bile kayıtlı tutulur.
Her bir izzylink™ grubunda, herhangi bir tekil hoparlör ana hoparlör haline gelip diğer hoparlörlere müzik yayını yapabilir. Kendi müziğinizi paylaşmak için kontrolü ele almak istediğinizde, odanızdaki hoparlör üzerinde yer alan Bluetooth butonuna basın ve hemen cihazınızdan müzik paylaşımı yapın. Aynı izzylink™ grubundaki diğer hoparlörler aynı anda aynı müziği çalacaktır. Müzik paylaşımı işte bu kadar kolay.
İki adet 2 inç tam aralıklı sürücü ve karşılıklı çift pasif radyatörlerle donatılan Philips izzy BM6, net ve dengeli ses sunar.
Suya dayanıklı tasarım ıslak ve yağmurlu ortamlarda keyfinizden ödün vermemenizi sağlar. Katı IPX4 standartlarına göre test edilmiş dahili bileşenlerin çevresel unsurlara karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Böylece müzik keyfi banyoda, mutfakta ve hatta hava koşulları nasıl olursa olsun dış mekanda bile devam eder.
2 akıllı cihazla eşleştirerek istediğiniz cihazdan gelen müziği eşleştirme kaldırma ve yeniden eşleştirme zorluğu olmadan dinleyin. Farklı bir cihazdan gelen müziği dinlemek için önce orijinal cihazdaki şarkıyı duraklatın, ardından farklı bir cihazdaki yeni şarkıyı oynatın. Arkadaşlarınızla müzik paylaşmak, partilerde müzik dinlemek veya sadece farklı cihazlardaki farklı parçaları çalmak için mükemmeldir. Arkadaşlarınız ve ailenizin cihazlarını aynı anda eşleştirerek her bir eşleşen cihazdan çalınan müzikler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Uyumluluk
Ses
Kullanılabilirlik
Bağlantı
Aksesuarlar
Güç
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