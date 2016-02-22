2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BM6B/10
Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş
Philips izzy BM6 taşınabilir hoparlör, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Sıçramaya dayanıklı olması sayesinde hoparlörü banyoda, mutfakta ve dış mekanlarda kullanabilirsiniz. Bir hoparlör ile başlangıç yapın ve müziği birden çok odaya yaymak için sayısını artırın. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez.
Bluetooth®
Sıçramaya dayanıklı
Şarj edilebilir pil
Birden çok odada müzik için izzylink™
2 akıllı cihazla eşleştirerek istediğiniz cihazdan gelen müziği eşleştirme kaldırma ve yeniden eşleştirme zorluğu olmadan dinleyin. Farklı bir cihazdan gelen müziği dinlemek için önce orijinal cihazdaki şarkıyı duraklatın, ardından farklı bir cihazdaki yeni şarkıyı oynatın. Arkadaşlarınızla müzik paylaşmak, partilerde müzik dinlemek veya sadece farklı cihazlardaki farklı parçaları çalmak için mükemmeldir. Arkadaşlarınız ve ailenizin cihazlarını aynı anda eşleştirerek her bir eşleşen cihazdan çalınan müzikler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
İki adet 2 inç tam aralıklı sürücü ve karşılıklı çift pasif radyatörlerle donatılan Philips izzy BM6, net ve dengeli ses sunar.
Her bir izzylink™ grubunda, herhangi bir tekil hoparlör ana hoparlör haline gelip diğer hoparlörlere müzik yayını yapabilir. Kendi müziğinizi paylaşmak için kontrolü ele almak istediğinizde, odanızdaki hoparlör üzerinde yer alan Bluetooth butonuna basın ve hemen cihazınızdan müzik paylaşımı yapın. Aynı izzylink™ grubundaki diğer hoparlörler aynı anda aynı müziği çalacaktır. Müzik paylaşımı işte bu kadar kolay.
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