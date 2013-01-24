Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    kablosuz çoklu oda hoparlörü

    BM5B/10
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş
      -{discount-value}
    • Play Pause

      kablosuz çoklu oda hoparlörü

      BM5B/10
      Bu ürün için destek alın

      Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

      Philips izzy kablosuz çoklu oda hoparlörü, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Bir tuş dokunuşuyla en fazla 5 izzy hoparlör, müziği her bir odada aynı anda ve kolayca oynatır. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      kablosuz çoklu oda hoparlörü

      Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

      Philips izzy kablosuz çoklu oda hoparlörü, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Bir tuş dokunuşuyla en fazla 5 izzy hoparlör, müziği her bir odada aynı anda ve kolayca oynatır. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör coklu-oda

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        kablosuz çoklu oda hoparlörü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

        • Bluetooth®
        • Siyah
        Bluetooth ile bir odada kablosuz olarak müzik çalın

        Bluetooth ile bir odada kablosuz olarak müzik çalın

        Philips izzy hoparlör, kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak, en sevdiğiniz müzikleri telefon, tablet veya bilgisayarınızdan dinlemenize imkan tanır.

        Birden çok odada müzik keyfi için izzylink™ ile 5 izzy hoparlöre kadar gruplayın

        Birden çok odada müzik keyfi için izzylink™ ile 5 izzy hoparlöre kadar gruplayın

        izzylink™, kablosuz ağ oluşturmak üzere birden fazla hoparlör arasında bağlantı kurmak için IEEE 802.11n standardını kullanan bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. Ağ; yönlendirici, Wi-Fi şifresi veya kurulum için herhangi bir akıllı cihaz mobil uygulaması gerektirmeden en fazla beş hoparlör arasında bağlantı kurabilir. Aynı anda farklı odalarda çalan müziğin keyfine varmak için izzy hoparlörleri kolayca ağa ekleyebilirsiniz. Hoparlörler, bağımsız kullanım için tekli mod veya birden çok odada müzik için grup modu arasında tek dokunuşla değiştirilebilir.

        Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu; yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez

        Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu; yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez

        Kurulum için yönlendirici, parola veya uygulama gerekmez. İlk kurulum için iki hoparlör üzerindeki "GROUP" butonuna uzun basmanız yeterlidir. Üçüncü, dördüncü veya beşinci hoparlörü eklemek için işlemi tekrarlayın. "Group" butonuna her uzun basış, her seferinde yeni bir hoparlör ekler. Birden çok odada müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum tamamlandığında, izzylink™ ağı hoparlörler bağlı olmadığında bile kayıtlı tutulur.

        Gruptaki ana hoparlörü tek dokunuşla değiştirin

        Gruptaki ana hoparlörü tek dokunuşla değiştirin

        Her bir izzylink™ grubunda, herhangi bir tekil hoparlör ana hoparlör haline gelip diğer hoparlörlere müzik yayını yapabilir. Kendi müziğinizi paylaşmak için kontrolü ele almak istediğinizde, odanızdaki hoparlör üzerinde yer alan Bluetooth butonuna basın ve hemen cihazınızdan müzik paylaşımı yapın. Aynı izzylink™ grubundaki diğer hoparlörler aynı anda aynı müziği çalacaktır. Müzik paylaşımı işte bu kadar kolay.

        Odayı dolduran ses için bas portlu 2 x 2,5 inç sürücü

        Odayı dolduran ses için bas portlu 2 x 2,5 inç sürücü

        Birinci sınıf ses sunan 2 x 2,5 inç sürücüyle donatılan Izzy çoklu oda hoparlörleri, odayı dolduran güçlü ses yaratır. Bas portları ise düşük frekansları güçlendirerek etkileyici ve dinamik bir deneyim sunar.

        Bütün müzik akışlarınızı izzylink™ ile yapın

        izzylink™ tüm müzik kaynaklarınızı ve akıllı telefonlar, tabletler veya bilgisayarlardaki müzik veya radyo uygulamalarını kablosuz olarak her odaya dağıtır.

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak en sevdiğiniz müzikleri telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan dinleyin. Bluetooth aracılığıyla en sevdiğiniz müzikleri kablosuz olarak her odaya dağıtın.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Android tabletler ve akıllı telefonlar
          Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • iPad Air
          • iPad Air 2
          • iPad mini
          • iPad mini 2
          • iPad mini 3
          • Retina ekranlı iPad
          • yeni iPad
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPhone 5C
          • iPhone 5S
          • iPhone 6
          • iPhone 6 Plus
          • iPhone 6S
          iPod touch
          3. nesil ve üzeri
          diğer müzik cihazları
          Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
          Birlikte çalıştığı sistemler
          • Bluetooth özellikli akıllı telefonların çoğu
          • müzik cihazları
          • tabletler

        • Hoparlörler

          Hoparlör tipleri
          Entegre
          Dahili hoparlörler
          2
          Hoparlör sürücüleri
          2 x 2,5 inç bas portlu tam kapsamlı sürücü

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Dönen

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Dünya Çapında Garanti belgesi
          • Hızlı kurulum kılavuzu
          AC/DC adaptörü
          100-240V

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          165 x 118 x 165 mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          269 x 211 x 158 mm
          Ürün ağırlığı
          1,123  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,837  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Dünya Çapında Garanti belgesi
        • Hızlı kurulum kılavuzu

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi