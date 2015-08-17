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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BM5B/10
Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş
Philips izzy kablosuz çoklu oda hoparlörü, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Bir tuş dokunuşuyla en fazla 5 izzy hoparlör, müziği her bir odada aynı anda ve kolayca oynatır. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez.
Bluetooth®
Siyah
Birinci sınıf ses sunan 2 x 2,5 inç sürücüyle donatılan Izzy çoklu oda hoparlörleri, odayı dolduran güçlü ses yaratır. Bas portları ise düşük frekansları güçlendirerek etkileyici ve dinamik bir deneyim sunar.
Her bir izzylink™ grubunda, herhangi bir tekil hoparlör ana hoparlör haline gelip diğer hoparlörlere müzik yayını yapabilir. Kendi müziğinizi paylaşmak için kontrolü ele almak istediğinizde, odanızdaki hoparlör üzerinde yer alan Bluetooth butonuna basın ve hemen cihazınızdan müzik paylaşımı yapın. Aynı izzylink™ grubundaki diğer hoparlörler aynı anda aynı müziği çalacaktır. Müzik paylaşımı işte bu kadar kolay.
Kurulum için yönlendirici, parola veya uygulama gerekmez. İlk kurulum için iki hoparlör üzerindeki "GROUP" butonuna uzun basmanız yeterlidir. Üçüncü, dördüncü veya beşinci hoparlörü eklemek için işlemi tekrarlayın. "Group" butonuna her uzun basış, her seferinde yeni bir hoparlör ekler. Birden çok odada müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum tamamlandığında, izzylink™ ağı hoparlörler bağlı olmadığında bile kayıtlı tutulur.
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