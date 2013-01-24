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Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş
Philips izzy kablosuz çoklu oda hoparlörü, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Bir tuş dokunuşuyla en fazla 5 izzy hoparlör, müziği her bir odada aynı anda ve kolayca oynatır. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez. Tüm faydaları görün
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Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş
Philips izzy kablosuz çoklu oda hoparlörü, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Bir tuş dokunuşuyla en fazla 5 izzy hoparlör, müziği her bir odada aynı anda ve kolayca oynatır. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez. Tüm faydaları görün
kablosuz çoklu oda hoparlörü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips izzy hoparlör, kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak, en sevdiğiniz müzikleri telefon, tablet veya bilgisayarınızdan dinlemenize imkan tanır.
izzylink™, kablosuz ağ oluşturmak üzere birden fazla hoparlör arasında bağlantı kurmak için IEEE 802.11n standardını kullanan bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. Ağ; yönlendirici, Wi-Fi şifresi veya kurulum için herhangi bir akıllı cihaz mobil uygulaması gerektirmeden en fazla beş hoparlör arasında bağlantı kurabilir. Aynı anda farklı odalarda çalan müziğin keyfine varmak için izzy hoparlörleri kolayca ağa ekleyebilirsiniz. Hoparlörler, bağımsız kullanım için tekli mod veya birden çok odada müzik için grup modu arasında tek dokunuşla değiştirilebilir.
Kurulum için yönlendirici, parola veya uygulama gerekmez. İlk kurulum için iki hoparlör üzerindeki "GROUP" butonuna uzun basmanız yeterlidir. Üçüncü, dördüncü veya beşinci hoparlörü eklemek için işlemi tekrarlayın. "Group" butonuna her uzun basış, her seferinde yeni bir hoparlör ekler. Birden çok odada müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum tamamlandığında, izzylink™ ağı hoparlörler bağlı olmadığında bile kayıtlı tutulur.
Her bir izzylink™ grubunda, herhangi bir tekil hoparlör ana hoparlör haline gelip diğer hoparlörlere müzik yayını yapabilir. Kendi müziğinizi paylaşmak için kontrolü ele almak istediğinizde, odanızdaki hoparlör üzerinde yer alan Bluetooth butonuna basın ve hemen cihazınızdan müzik paylaşımı yapın. Aynı izzylink™ grubundaki diğer hoparlörler aynı anda aynı müziği çalacaktır. Müzik paylaşımı işte bu kadar kolay.
Birinci sınıf ses sunan 2 x 2,5 inç sürücüyle donatılan Izzy çoklu oda hoparlörleri, odayı dolduran güçlü ses yaratır. Bas portları ise düşük frekansları güçlendirerek etkileyici ve dinamik bir deneyim sunar.
izzylink™ tüm müzik kaynaklarınızı ve akıllı telefonlar, tabletler veya bilgisayarlardaki müzik veya radyo uygulamalarını kablosuz olarak her odaya dağıtır.
Kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak en sevdiğiniz müzikleri telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan dinleyin. Bluetooth aracılığıyla en sevdiğiniz müzikleri kablosuz olarak her odaya dağıtın.
Uyumluluk
Hoparlörler
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Boyutlar