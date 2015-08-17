Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu; yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez

Kurulum için yönlendirici, parola veya uygulama gerekmez. İlk kurulum için iki hoparlör üzerindeki "GROUP" butonuna uzun basmanız yeterlidir. Üçüncü, dördüncü veya beşinci hoparlörü eklemek için işlemi tekrarlayın. "Group" butonuna her uzun basış, her seferinde yeni bir hoparlör ekler. Birden çok odada müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum tamamlandığında, izzylink™ ağı hoparlörler bağlı olmadığında bile kayıtlı tutulur.