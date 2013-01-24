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Güçlü kurutma ve hoş* ses
Bu Philips EssentialCare kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı daha hoş bir sesle sunar. Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü kurutma ve hoş* ses
Bu Philips EssentialCare kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı daha hoş bir sesle sunar. Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi Tüm faydaları görün
Güçlü kurutma ve hoş* ses
Bu Philips EssentialCare kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı daha hoş bir sesle sunar. Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü kurutma ve hoş* ses
Bu Philips EssentialCare kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı daha hoş bir sesle sunar. Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hava giriş ızgarasının tasarımı hava akımını artırırken, kurutma makinesinin şekli ve büyüklüğü kurutma makinesindeki hava akımını iyileştirir. Sonuç daha hızlı, daha etkili kurutma gücü ve daha hoş bir sestir.* Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi.
Bu kompakt ve ergonomik saç kurutma makinesi akıllı ve modern tasarımı sayesinde hafif, tutması kolay ve hemen hemen her yere konabilecek kadar küçüktür.
Kurutma başlığı, hassas şekillendirme için hava akımını belirli alanlarda yoğunlaştırır. Düzeltme yapmak ya da stilinizi ayarlamak için idealdir.
Kauçuk asma halkası, tutma yerinin tabanında yer alır. Evde veya otelde kolayca saklamak için bu halkayı kullanın.
1,8 m kablo.
Bu 1800 W saç kurutma makinesi, ideal seviyede hava akımı ve kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
ThermoProtect ısısı, sabit bakım sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza en iyi şekilde bakım yaparken aynı güçlü hava akımıyla mükemmel sonuçlar elde edersiniz.
Bu saç kurutma makinesi mükemmel tarzı elde etmeyi hızlı ve kolay hale getirmek için 3 tane önceden seçilmiş hız ve ısı kombinasyonu sunar.
Olmazsa olmaz profesyonel bir ayar olan Cool Shot soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından tarzınızı tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Hacim difüzörü hava akımını saça eşit şekilde dağıtarak kurutma sırasında saça hacim kazandırır ve elektriklenmeyi azaltır. En iyi sonuçlar için difüzörü başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun. Difüzörün ince dokulu uçları saça hacim kazandırır ve bukleleri şekillendirir.
Teknik spesifikasyonlar
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