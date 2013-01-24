Güçlü kurutma ve hoş* ses

Bu Philips EssentialCare kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı daha hoş bir sesle sunar. Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi Tüm faydaları görün