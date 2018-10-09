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Üretimden kaldırıldı

EssentialCareSaç kurutma makinesi

BHD004/00

5

| (1) Değerlendirme

Güçlü kurutma ve hoş* ses

Bu Philips EssentialCare kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı daha hoş bir sesle sunar. Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi

Tüm avantajları görüntüleyin

Philips ses uzmanlarınca tasarlandı

Güçlü kurutma ve hoş* ses

  • 1800 W

  • Soğuk şok

  • Difüzör

  • 220-240 V

1800 W kurutma gücü

1800 W kurutma gücü

Bu 1800 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akışı ve kurutucu güç ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

3 esnek sıcaklık ve hız ayarı

3 esnek sıcaklık ve hız ayarı

Bu saç kurutma makinesi mükemmel tarzı elde etmeyi hızlı ve kolay hale getirmek için 3 tane önceden seçilmiş hız ve ısı kombinasyonu sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

4
3
2
1

09/10/2018

Türkiye

Türkiye

56 Adet Satın aldım

Compakt (Küçük) Ve Hafif Bir Yapıya Sahip Plastik Kalitesi Çok İyi Saçlara Fön çekebilmek Kolay Diğer modellere göre daha az güce ihtiyaç duyuyor doğa dostu fiyatı oldukça uygun kablosu biraz kısa salon tipi değil ama seyahatlerde bavul valize kolaylıkla sığar Satın alın pişmanlık duymazsınız !

Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır

Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır

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