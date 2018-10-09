2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BHD004/00
Güçlü kurutma ve hoş* ses
Bu Philips EssentialCare kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı daha hoş bir sesle sunar. Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi
1800 W
Soğuk şok
Difüzör
220-240 V
Bu 1800 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akışı ve kurutucu güç ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Bu saç kurutma makinesi mükemmel tarzı elde etmeyi hızlı ve kolay hale getirmek için 3 tane önceden seçilmiş hız ve ısı kombinasyonu sunar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
İZMİRLiALİ35
09/10/2018
Türkiye
56 Adet Satın aldım
Compakt (Küçük) Ve Hafif Bir Yapıya Sahip Plastik Kalitesi Çok İyi Saçlara Fön çekebilmek Kolay Diğer modellere göre daha az güce ihtiyaç duyuyor doğa dostu fiyatı oldukça uygun kablosu biraz kısa salon tipi değil ama seyahatlerde bavul valize kolaylıkla sığar Satın alın pişmanlık duymazsınız !
Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır
Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır