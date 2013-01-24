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    EssentialCare

    Saç kurutma makinesi

    BHD004/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Güçlü kurutma ve hoş* ses Güçlü kurutma ve hoş* ses Güçlü kurutma ve hoş* ses
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      EssentialCare Saç kurutma makinesi

      BHD004/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Güçlü kurutma ve hoş* ses

      Bu Philips EssentialCare kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı daha hoş bir sesle sunar. Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 104,99 TL
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      EssentialCare Saç kurutma makinesi

      Güçlü kurutma ve hoş* ses

      Bu Philips EssentialCare kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı daha hoş bir sesle sunar. Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi Tüm faydaları görün

      Güçlü kurutma ve hoş* ses

      Bu Philips EssentialCare kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı daha hoş bir sesle sunar. Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 104,99 TL
      Benzer ürünler bul

      EssentialCare Saç kurutma makinesi

      Güçlü kurutma ve hoş* ses

      Bu Philips EssentialCare kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı daha hoş bir sesle sunar. Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi Tüm faydaları görün

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        EssentialCare

        EssentialCare

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güçlü kurutma ve hoş* ses

        Philips ses uzmanlarınca tasarlandı

        • 1800 W
        • Soğuk şok
        • Difüzör
        • 220-240 V

        Hoş bir ses için tasarlandı

        Hava giriş ızgarasının tasarımı hava akımını artırırken, kurutma makinesinin şekli ve büyüklüğü kurutma makinesindeki hava akımını iyileştirir. Sonuç daha hızlı, daha etkili kurutma gücü ve daha hoş bir sestir.* Artık güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. *2014'te, Fransa'da, 75 kadınla test edildi.

        Kompakt tasarım sayesinde kolay kullanım

        Bu kompakt ve ergonomik saç kurutma makinesi akıllı ve modern tasarımı sayesinde hafif, tutması kolay ve hemen hemen her yere konabilecek kadar küçüktür.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Kurutma başlığı, hassas şekillendirme için hava akımını belirli alanlarda yoğunlaştırır. Düzeltme yapmak ya da stilinizi ayarlamak için idealdir.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası, tutma yerinin tabanında yer alır. Evde veya otelde kolayca saklamak için bu halkayı kullanın.

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        1,8 m kablo.

        Mükemmel kurutma sonuçları için 1800 W

        Bu 1800 W saç kurutma makinesi, ideal seviyede hava akımı ve kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect ısısı, sabit bakım sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza en iyi şekilde bakım yaparken aynı güçlü hava akımıyla mükemmel sonuçlar elde edersiniz.

        Hassas kurutma için 3 değişken hız ayarı

        Bu saç kurutma makinesi mükemmel tarzı elde etmeyi hızlı ve kolay hale getirmek için 3 tane önceden seçilmiş hız ve ısı kombinasyonu sunar.

        Cool Shot ile tarzınızı belirleyin

        Olmazsa olmaz profesyonel bir ayar olan Cool Shot soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından tarzınızı tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Bukleli ve kabarık modellere hacim ekler, kalınlığı en üst düzeye çıkarır

        Hacim difüzörü hava akımını saça eşit şekilde dağıtarak kurutma sırasında saça hacim kazandırır ve elektriklenmeyi azaltır. En iyi sonuçlar için difüzörü başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun. Difüzörün ince dokulu uçları saça hacim kazandırır ve bukleleri şekillendirir.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50-60  Hz
          Watt
          1800  W
          Güç
          1800  W
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          PC - son derece parlak ve mat
          Motor
          DC Motor

        • Özellikler

          Asma kancası
          Evet
          Katlanabilir kol
          Hayır
          Coolshot
          Evet
          Çift voltaj
          Hayır
          Seyahat çantası
          Hayır
          Seramik
          Hayır
          İyon bakımı
          Hayır
          Ek parça sayısı
          2
          Başlık/Kurutma Başlığı
          Evet
          Difüzör
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı (ambalaj hariç)
          485 g
          Ürün boyutu
          274 x 88 x 179 mm
          A-Box Boyutları
          594 x 343 x 206 mm
          A-Box Ağırlığı
          600 g
          F-Box ağırlığı
          125 g

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