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Yakın düzeltme, rahat tıraş
3000 Serisi, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Göğüs bölgesi veya ulaşılması zor bölgelerde cilt konforu sistemiyle tıraş olabilir veya 3, 5 veya 7 mm uzunluğundaki tarakları kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yakın düzeltme, rahat tıraş
3000 Serisi, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Göğüs bölgesi veya ulaşılması zor bölgelerde cilt konforu sistemiyle tıraş olabilir veya 3, 5 veya 7 mm uzunluğundaki tarakları kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Yakın düzeltme, rahat tıraş
3000 Serisi, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Göğüs bölgesi veya ulaşılması zor bölgelerde cilt konforu sistemiyle tıraş olabilir veya 3, 5 veya 7 mm uzunluğundaki tarakları kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yakın düzeltme, rahat tıraş
3000 Serisi, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Göğüs bölgesi veya ulaşılması zor bölgelerde cilt konforu sistemiyle tıraş olabilir veya 3, 5 veya 7 mm uzunluğundaki tarakları kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Duşta kullanılabilir vücut bakım seti
Philips Online Mağaza fiyatı
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Koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi, sırt ve omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır. Cilt rahatlığı sistemiyle birden fazla araç kullanmadan veya keskin kenarları cildinize temas ettirmeden farklı uzunluktaki tüyleri yakalayıp kesebilirsiniz. Çift yönlü düzelticiler uzun tüyleri keserken, folyo başlık ise daha yakın bir tıraş sağlar.
Cilt rahatlığı sistemi, tıraş sırasında cildinizi korumak için hipoalerjenik folyoya ve yuvarlak uçlara sahiptir.
Farklı uzunluktaki vücut kılları için 3 tarak dahildir. Kılları 3 mm, 5 mm veya 7 mm sabit uzunluk ayarlarında düzeltmek için tarakları tıraş sistemine takın. Daha yakın bir sonuç için tıraş sistemini taraklar olmadan kullanabilirsiniz. Daha kalın tüyler için sabit taraklarla ön düzeltme yapılması önerilir.
Tüm vücutta kullanım için yüksek güçlü NiMH pil, 8 saatlik şarjla 50 dakikalık kablosuz kullanım. Pil ışığı güç durumunu, pilin boş veya dolu olduğunu belirtir.
Duşta veya duş dışında rahat ve yakın bir tıraş sonucu sağlar. Vücut bakım seti %100 su geçirmezdir; işiniz bittiğinde seti durulayarak temizlemeniz yeterlidir. Daha uzun tüylerde daha iyi bir performans için tüylerin kuru olması gerekebilir.
Kauçuk tutma yeri; duşta veya duş dışında ıslak kullanım sırasında bile daha iyi kontrol sağlamak için tasarlanmıştır.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.
Kesme sistemi
İstediğiniz görünümü yaratın
Aksesuarlar
Kolay kullanım
Tasarım
Güç
Servis
HQ1072/01
CP0479/01