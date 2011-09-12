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    SafeRide

    Saferide

    BF48L20BBLXM
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güvenle sürün, Güvende hissedin Güvenle sürün, Güvende hissedin Güvenle sürün, Güvende hissedin
      -{discount-value}

      SafeRide Saferide

      BF48L20BBLXM
      Genel Derecelendirme / 5

      Güvenle sürün, Güvende hissedin

      Pil ile çalışan ve motosiklete benzer performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı 80 ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SafeRide Saferide

      Güvenle sürün, Güvende hissedin

      Pil ile çalışan ve motosiklete benzer performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı 80 ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün

      Güvenle sürün, Güvende hissedin

      Pil ile çalışan ve motosiklete benzer performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı 80 ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SafeRide Saferide

      Güvenle sürün, Güvende hissedin

      Pil ile çalışan ve motosiklete benzer performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı 80 ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün

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        SafeRide

        Saferide

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        Yüksek performans pile sahip ön Bisiklet Işığı

        • 80 LÜKS
        2 adet yeni nesil Yüksek Güçlü LUXEON LED (80 LÜKS*) ile çalışır

        2 adet yeni nesil Yüksek Güçlü LUXEON LED (80 LÜKS*) ile çalışır

        2 adet yeni nesil Yüksek Güçlü LUXEON LED (80 LÜKS*) ile çalışır

        Motosiklet performansı: 60 metreye varan yol aydınlatması

        Motosiklet performansı: 60 metreye varan yol aydınlatması

        Motosiklet performansı: 60 metreye varan homojen yol aydınlatması

        Parlamayan ışık

        Parlamayan ışık

        Ön alan aydınlatması

        Ön alan aydınlatması

        Uzun ömürlü LED teknolojisi

        Uzun ömürlü LED teknolojisi

        Işın demetinde 220 lümen

        Işın demetinde 220 lümen

        Kristal beyaz ışık (5500 K)

        Kristal beyaz ışık (5500 K)

        Teknik Özellikler

        • Kolay kullanım

          Uygulama
          • Gündüz
          • Gece
          Kolay kurulum
          Evet
          Uzun ömürlü LED teknolojisi
          Evet
          USB şarj cihazı
          Evet
          Su geçirmez alüminyum muhafaza
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