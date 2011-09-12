Güvenle sürün, Güvende hissedin
Pil ile çalışan ve motosiklete benzer performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı 80 ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenle sürün, Güvende hissedin
Pil ile çalışan ve motosiklete benzer performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı 80 ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün
Güvenle sürün, Güvende hissedin
Pil ile çalışan ve motosiklete benzer performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı 80 ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenle sürün, Güvende hissedin
Pil ile çalışan ve motosiklete benzer performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı 80 ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün
Saferide
Toplam:
2 adet yeni nesil Yüksek Güçlü LUXEON LED (80 LÜKS*) ile çalışır
Motosiklet performansı: 60 metreye varan homojen yol aydınlatması
Işın demetinde 220 lümen
Kristal beyaz ışık (5500 K)
Kolay kullanım
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