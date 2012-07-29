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Etkinliğiniz için ideal ses sistemi
Bu Philips AZP6/12 hoparlör sistemi, enstrüman amplifikatörü ve PA olarak çalışır ve iPod/iPhone bağlantı istasyonu, CD oynatıcı ve kaset kaydediciyi bir arada sunar. Kullanışlı boyutu sayesinde kolayca taşınabilir ve seminerler ve daha fazlası gibi küçük ve orta büyüklükte etkinlikler için idealdir. Tüm faydaları görün
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Etkinliğiniz için ideal ses sistemi
Bu Philips AZP6/12 hoparlör sistemi, enstrüman amplifikatörü ve PA olarak çalışır ve iPod/iPhone bağlantı istasyonu, CD oynatıcı ve kaset kaydediciyi bir arada sunar. Kullanışlı boyutu sayesinde kolayca taşınabilir ve seminerler ve daha fazlası gibi küçük ve orta büyüklükte etkinlikler için idealdir. Tüm faydaları görün
Portatif Hoparlör Sistemi
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Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
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