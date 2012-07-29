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    Portatif Hoparlör Sistemi

    AZP6/12
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    • Etkinliğiniz için ideal ses sistemi Etkinliğiniz için ideal ses sistemi Etkinliğiniz için ideal ses sistemi
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      Portatif Hoparlör Sistemi

      AZP6/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Etkinliğiniz için ideal ses sistemi

      Bu Philips AZP6/12 hoparlör sistemi, enstrüman amplifikatörü ve PA olarak çalışır ve iPod/iPhone bağlantı istasyonu, CD oynatıcı ve kaset kaydediciyi bir arada sunar. Kullanışlı boyutu sayesinde kolayca taşınabilir ve seminerler ve daha fazlası gibi küçük ve orta büyüklükte etkinlikler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Portatif Hoparlör Sistemi

      Etkinliğiniz için ideal ses sistemi

      Bu Philips AZP6/12 hoparlör sistemi, enstrüman amplifikatörü ve PA olarak çalışır ve iPod/iPhone bağlantı istasyonu, CD oynatıcı ve kaset kaydediciyi bir arada sunar. Kullanışlı boyutu sayesinde kolayca taşınabilir ve seminerler ve daha fazlası gibi küçük ve orta büyüklükte etkinlikler için idealdir. Tüm faydaları görün

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        Portatif Hoparlör Sistemi

        Portatif Hoparlör Sistemi

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        Etkinliğiniz için ideal ses sistemi

        • iPod/iPhone için bağlantı istasyonu
        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

        MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

        MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış Gücü
          60W RMS (maks.)
          Ses geliştirme
          • bas refleks sistemi
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          • dijital ses kontrolü
          • yankı
          Ses seviyesi kontrolü
          dönen

        • Hoparlörler

          Hoparlör ızgarası kaplaması
          metal
          Yerleşik hoparlör sayısı
          2
          Hoparlörler
          Tam aralıklı woofer ve tweeter

        • Bağlantı

          USB
          USB ana bilgisayar
          MP3 Link
          3,5 mm stereo hat girişi
          3,5 mm kulaklık jakı
          Evet
          Aux girişi/çıkışı
          Evet
          Mikrofon girişi x 2
          ¼ inç (6,3 mm)

        • Müzik çalma

          Disk çalma modları
          • oynat/duraklat
          • hızlı ileri/geri
          • önceki/sonraki albüm arama
          • sonraki/önceki parça arama
          • tekrarlama/rastgele çalma/program
          Oynatılabilen ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Kaset çalma modu
          • oynat/duraklat
          • hızlı ileri/geri
          • kayıt
          USB çalma modu
          • oynat/duraklat
          • hızlı ileri/geri
          • önceki/sonraki albüm arama
          • sonraki/önceki parça arama
          • tekrarlama/rastgele çalma/program

        • Kullanılabilirlik

          Yükleyici tipi
          tepsi
          Ekran tipi
          Arkadan aydınlatmalı LCD ekran
          katlanabilir tutma yeri ve tekerler
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum pil (dahili)
          Güç tipi
          AC Girişi

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          • Kullanım Kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          Kablolar/Bağlantı
          güç kablosu
          Garanti
          Garanti belgesi
          Mikrofon
          Evet

        • Boyutlar

          Ambalajla birlikte Ağırlık
          10,94  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          328 x 309 x 464  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          555 x 393 x 423 mm
          Ürün ağırlığı
          8,6  kg

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod nano 5. nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. nesil
          • 3. nesil iPod touch
          • 4. nesil iPod touch

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC güç kablosu
        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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