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iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi
iPod/iPhone cihazınızla müzik keyfiniz tam olsun. Philips CD Soundmachine, güçlü Dinamik Bas Kuvvetlendirme özelliğine sahip tam aralıklı hoparlör sistemiyle nerede olursanız olun müziğinizi dilediğiniz gibi dinlemenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
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iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi
iPod/iPhone cihazınızla müzik keyfiniz tam olsun. Philips CD Soundmachine, güçlü Dinamik Bas Kuvvetlendirme özelliğine sahip tam aralıklı hoparlör sistemiyle nerede olursanız olun müziğinizi dilediğiniz gibi dinlemenizi sağlar. Tüm faydaları görün
CD Soundmachine
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Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.
MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.
"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı bağlantı istasyonu portuna, özel adaptör gerektirmeden iPod veya iPhone cihazlarınızı takabilirsiniz. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
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Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Müzik çalma
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
iPod uyumluluğu
iPhone uyumluluğu
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