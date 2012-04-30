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    CD Soundmachine

    AZD1755/12
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    • iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi
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      CD Soundmachine

      AZD1755/12
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi

      iPod/iPhone cihazınızla müzik keyfiniz tam olsun. Philips CD Soundmachine, güçlü Dinamik Bas Kuvvetlendirme özelliğine sahip tam aralıklı hoparlör sistemiyle nerede olursanız olun müziğinizi dilediğiniz gibi dinlemenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      CD Soundmachine

      iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi

      iPod/iPhone cihazınızla müzik keyfiniz tam olsun. Philips CD Soundmachine, güçlü Dinamik Bas Kuvvetlendirme özelliğine sahip tam aralıklı hoparlör sistemiyle nerede olursanız olun müziğinizi dilediğiniz gibi dinlemenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        CD Soundmachine

        CD Soundmachine

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        iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi

        • iPod/iPhone için bağlantı istasyonu
        CD, CD-R ve CD-RW çalar

        CD, CD-R ve CD-RW çalar

        Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        "Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        iPod/iPhone'unuzu kılıfındayken bile bağlayın

        iPod/iPhone'unuzu kılıfındayken bile bağlayın

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı bağlantı istasyonu portuna, özel adaptör gerektirmeden iPod veya iPhone cihazlarınızı takabilirsiniz. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        Radyo keyfi için FM tuner

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        20 parçalık programlanabilen CD

        Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          2 x 1 W RMS
          Ses geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Ses sistemi
          stereo

        • Hoparlörler

          Yerleşik hoparlör sayısı
          2

        • Bağlantı

          MP3 Link
          3,5 mm stereo hat girişi

        • Müzik çalma

          Disk çalma modları
          • hızlı ileri/geri
          • sonraki/önceki parça arama
          • tekrarlama/rastgele çalma/program
          Oynatılabilen ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Bağlantılı oynatma modları
          • hızlı ileri ve geri
          • önceki ve sonraki parça
          • oynatma ve duraklatma

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          FM stereo

        • Kullanılabilirlik

          Yükleyici tipi
          üstten
          Ekran tipi
          LCD ekran

        • Güç

          Pil tipi
          C boyutu (LR14)
          Pil voltajı
          1.5  volt
          Şebeke elektriği
          AC adaptörü, 220-240V
          Pil sayısı
          6

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu
          Garanti
          Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          2,2  kg
          Ana ünite derinliği
          92  mm
          Ana ünite yüksekliği
          200  mm
          Ağırlık
          1.9  kg
          Ana ünite genişliği
          380  mm
          Ambalaj yüksekliği
          238  mm
          Ambalaj genişliği
          416  mm
          Ambalaj derinliği
          130  mm

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod touch
          • iPod 5. nesil
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod mini
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod classic
          • iPod nano 4. Nesil
          • iPod nano 5. Nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch 2. nesil
          • 3. nesil iPod touch
          • 4. nesil iPod touch

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC güç kablosu
        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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