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    CD Soundmachine

    AZD102/12
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    • iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi
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      CD Soundmachine

      AZD102/12
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi

      En sevdiğiniz iPod/iPhone müziğiniz her yerde yüksek sesle paylaşın. Size sadece mükemmel taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sunmakla kalmaz, aynı zamanda iPod/iPhone'unuzu çalarken şarj etmenize olanak sağlar. Ayrıca CD, CD-R ve CD-RW çalabilirsiniz. Şimdi müziğinizi özgür bırakın. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      CD Soundmachine

      iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi

      En sevdiğiniz iPod/iPhone müziğiniz her yerde yüksek sesle paylaşın. Size sadece mükemmel taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sunmakla kalmaz, aynı zamanda iPod/iPhone'unuzu çalarken şarj etmenize olanak sağlar. Ayrıca CD, CD-R ve CD-RW çalabilirsiniz. Şimdi müziğinizi özgür bırakın. Tüm faydaları görün

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        CD Soundmachine

        CD Soundmachine

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        iPod/iPhone ile her yerde kesintisiz müzik keyfi

        • iPod/iPhone için bağlantı istasyonu
        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

        iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

        CD, CD-R ve CD-RW çalar

        CD, CD-R ve CD-RW çalar

        Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        "Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

        Radyo keyfi için FM tuner

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        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          2X1W
          Ses Geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Ses Sistemi
          Stereo
          Hoparlör çapı
          3"
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dönen

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlantı

          Aux girişi
          (MP3 Bağlantısı)

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM Anteni
          Radyo Bantları
          FM Stereo

        • Güç

          Pil tipi
          LR14
          Pil voltajı
          1.5  volt
          Şebeke elektriği
          AC 220 -240V
          Pil sayısı
          6

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Kullanım Kılavuzu
          • Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,8  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          262 x 266 x 123  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          296 x 156 x 300 mm
          Ürün ağırlığı
          1,1  kg

        • Müzik Çalma

          Disk Çalma Modları
          • Hızlı İleri/Geri
          • Sonraki/Önceki Parça Arama
          • Tekrar Çalma
          • Rastgele Çalma
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Yükleyici Tipi
          Üst
          Konsol çalma modu
          • iPod'un Şarj Edilmesi
          • iPhone Şarj Etme
          • Oynatma ve Duraklatma
          • Önceki ve Sonraki parça
          • Hızlı ileri ve geri
          • Tekrarlama
          • Rastgele çalma

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod nano 5. nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. nesil
          • 3. nesil iPod touch
          • 4. nesil iPod touch
          • Renkli ekranlı iPod

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        Kutuda neler var?

        Ambalaj fotoğrafı

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC güç kablosu
        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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