Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    CD Soundmachine

    AZB600/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müzik keyfini yanınızda taşıyın Müzik keyfini yanınızda taşıyın Müzik keyfini yanınızda taşıyın
      -{discount-value}

      CD Soundmachine

      AZB600/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Bu basit ve taşınabilir ses sistemiyle kasetlerinize yeniden hayat verin. DAB radyo desteği ve çok türde CD oynatma özelliği sayesinde hem yeni hem eski müziklerinizi en iyi kalitede dinleyin Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      CD Soundmachine

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Bu basit ve taşınabilir ses sistemiyle kasetlerinize yeniden hayat verin. DAB radyo desteği ve çok türde CD oynatma özelliği sayesinde hem yeni hem eski müziklerinizi en iyi kalitede dinleyin Tüm faydaları görün

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Bu basit ve taşınabilir ses sistemiyle kasetlerinize yeniden hayat verin. DAB radyo desteği ve çok türde CD oynatma özelliği sayesinde hem yeni hem eski müziklerinizi en iyi kalitede dinleyin Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      CD Soundmachine

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Bu basit ve taşınabilir ses sistemiyle kasetlerinize yeniden hayat verin. DAB radyo desteği ve çok türde CD oynatma özelliği sayesinde hem yeni hem eski müziklerinizi en iyi kalitede dinleyin Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör cd-ses

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        CD Soundmachine

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Müzik keyfini yanınızda taşıyın

        • DAB
        • CD
        • kaset
        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        "Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        Otomatik durdurmalı kasetçalar

        Otomatik durdurmalı kasetçalar

        Eksiksiz radyo deneyimi için DAB+, DAB ve FM

        DAB+/DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve parazitsiz bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB+ veya DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

        CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar

        Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

        20 parçalık programlanabilen CD

        Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Müzik Çalma

          Yükleyici Tipi
          Üst
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Disk Çalma Modları
          • Hızlı İleri/Geri
          • Sonraki/Önceki Parça Arama
          • Tekrar Çalma
          • Rastgele Çalma
          Programlanabilen Parça Sayısı
          20
          Kasetçalar sayısı
          1
          Kaset Teknolojisi
          Mekanik

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          FM Stereo
          Anten
          FM Anteni
          DAB/DAB+
          • Bilgi ekranı
          • Menü
          • Akıllı tarama
          RDS
          • Program Türü
          • Radyo Metni
          • İstasyon Adı

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          2 x 1W
          Ses Geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Ses Sistemi
          Stereo
          Hoparlör çapı
          3"
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dönen

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Kullanılabilirlik

          Ekran Tipi
          LCD

        • Bağlantı

          3,5 mm stereo hat girişi
          (SES GİRİŞİ)

        • Güç

          Pil tipi
          LR14
          Pil voltajı
          1,5  volt
          Pil sayısı
          6
          Şebeke elektriği
          220V - 240V

        • Aksesuarlar

          Güç kablosu
          Evet
          Garanti
          Garanti belgesi
          Kullanım Kılavuzu
          Evet

        • Boyutlar

          Ambalaj Derinliği
          158  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          275  mm
          Ambalaj Genişliği
          326  mm
          Ürün derinliği
          133  mm
          Ürün yüksekliği
          240  mm
          Ürün genişliği
          300  mm
          Ağırlık
          2  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          2,4  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC güç kablosu
        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi