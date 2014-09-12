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Müzik keyfini yanınızda taşıyın
DAB, FM radyo ve çok türde CD oynatma özelliklerine sahip bu taşınabilir stereo sistemiyle hareket halindeyken müziğin gücünü yanınızda taşıyın Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
DAB, FM radyo ve çok türde CD oynatma özelliklerine sahip bu taşınabilir stereo sistemiyle hareket halindeyken müziğin gücünü yanınızda taşıyın Tüm faydaları görün
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
DAB, FM radyo ve çok türde CD oynatma özelliklerine sahip bu taşınabilir stereo sistemiyle hareket halindeyken müziğin gücünü yanınızda taşıyın Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
DAB, FM radyo ve çok türde CD oynatma özelliklerine sahip bu taşınabilir stereo sistemiyle hareket halindeyken müziğin gücünü yanınızda taşıyın Tüm faydaları görün
CD Soundmachine
Toplam:
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
DAB+/DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve parazitsiz bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB+ veya DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.
Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.
Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.
Tuner/Alım/İletim
Ses
Hoparlörler
Müzik Çalma
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
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