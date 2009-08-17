2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AZ3856/12
Güçlü taşınabilir ses sistemi
USB Direct, Bass Reflex Hoparlörler ve 2x4W RMS toplam çıkış gücü sayesinde Philips AZ3856/12 CD soundmachine ile taşınabilir cihazınızdaki dijital müziklerinizin keyfini istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla yaşayın.
8W
USB ve teyp
Dijital istasyon ayarı
MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.
USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.
Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.
Yorumlar
Sesi 85 desibelden yüksek seviyede uzun süre kullanmayın, aksi takdirde işitme duyunuz zarar görebilir.