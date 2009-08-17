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Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ3856/12

Güçlü taşınabilir ses sistemi

USB Direct, Bass Reflex Hoparlörler ve 2x4W RMS toplam çıkış gücü sayesinde Philips AZ3856/12 CD soundmachine ile taşınabilir cihazınızdaki dijital müziklerinizin keyfini istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla yaşayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

8W RMS toplam çıkış gücüyle

Güçlü taşınabilir ses sistemi

  • 8W

  • USB ve teyp

  • Dijital istasyon ayarı

Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Sesi 85 desibelden yüksek seviyede uzun süre kullanmayın, aksi takdirde işitme duyunuz zarar görebilir.