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    CD Soundmachine

    AZ302/12
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    • Müzik keyfini yanınızda taşıyın Müzik keyfini yanınızda taşıyın Müzik keyfini yanınızda taşıyın
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      CD Soundmachine

      AZ302/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 139,90 TL

      CD Soundmachine

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        CD Soundmachine

        CD Soundmachine

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        Müzik keyfini yanınızda taşıyın

        • Kompakt tasarım
        • MP3-CD
        • Siyah
        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        "Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

        MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

        MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

        MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        FM/MW (AM) stereo alıcısı

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Portatif müzik çalarlar için kolay bağlantı

        MP3 bağlantısı sayesinde MP3 içeriklerinizi doğrudan ses sisteminizde çalabilirsiniz. Portatif MP3 çalarınızı yerleşik bağlantı soketini kullanarak ses sistemine bağladığınızda, portatif MP3 çalarınızdaki sevdiğiniz şarkıları mükemmel ses kalitesinde dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          2 x 1 W RMS
          Ses geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)
          Ses sistemi
          stereo

        • Hoparlörler

          Hoparlör ızgarası kaplaması
          metal
          Yerleşik hoparlör sayısı
          2

        • Bağlantı

          MP3 Link
          3,5 mm stereo hat girişi

        • Müzik çalma

          Disk çalma modları
          • hızlı ileri/geri
          • önceki/sonraki albüm arama
          • sonraki/önceki parça arama
          • tekrarlama/rastgele çalma/program
          Oynatılabilen ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          • FM
          • MW

        • Kullanılabilirlik

          Yükleyici tipi
          üstten

        • Güç

          Pil tipi
          C boyutu (LR14)
          Pil voltajı
          1.5  volt
          Pil sayısı
          6
          Güç tipi
          AC Girişi

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          Kullanım Kılavuzu
          Kablolar/Bağlantı
          güç kablosu
          Garanti
          Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          2  kg
          Ana ünite derinliği
          245  mm
          Ana ünite yüksekliği
          123  mm
          Ağırlık
          1.6  kg
          Ana ünite genişliği
          262  mm
          Ambalaj yüksekliği
          264  mm
          Ambalaj genişliği
          284  mm
          Ambalaj derinliği
          155  mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC güç kablosu
        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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