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Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ215R/12

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

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Müzik keyfini yanınızda taşıyın

  • Kırmızı

  • 3 W

  • Dijital istasyon ayarı

20 istasyon hafızası

20 parçalık programlanabilen CD

Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.

FM stereo tuner

Teknik Özellikler

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