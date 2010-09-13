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    CD Soundmachine

    AZ1838/12
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    • Müzik keyfini yanınızda taşıyın Müzik keyfini yanınızda taşıyın Müzik keyfini yanınızda taşıyın
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      CD Soundmachine

      AZ1838/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Yaşamınıza uyan tasarımıyla farklı kaynaklardan müzik keyfi: USB direct, MP3-CD, radyo Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 179,90 TL

      CD Soundmachine

      Müzik keyfini yanınızda taşıyın

      Yaşamınıza uyan tasarımıyla farklı kaynaklardan müzik keyfi: USB direct, MP3-CD, radyo Tüm faydaları görün

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        CD Soundmachine

        CD Soundmachine

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        Müzik keyfini yanınızda taşıyın

        • Şık tasarım
        • USB
        • Siyah/Altın Sarısı
        Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

        Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

        Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

        MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

        "Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

        FM/MW (AM) stereo alıcısı

        20 parçalık programlanabilen CD

        Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          2X1W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Hoparlör çapı
          3"
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dönen

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlantı

          USB
          USB ana bilgisayar
          3,5 mm stereo hat girişi
          (MP3 Bağlantısı)

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM Anteni
          Radyo Bantları
          • FM
          • MW

        • Kullanılabilirlik

          Ekran Tipi
          LCD

        • Güç

          Pil tipi
          LR14
          Pil voltajı
          1.5  volt
          Şebeke elektriği
          220V - 240V
          Pil sayısı
          6

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
          • AC Güç Kablosu
          • Kullanım Kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ambalaj Derinliği
          139  mm
          Ürün derinliği
          236  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          2,4  kg
          Ambalaj Yüksekliği
          262  mm
          Ambalaj Genişliği
          371  mm
          Ağırlık
          1.8  kg
          Ürün genişliği
          341  mm
          Ürün yüksekliği
          122  mm

        • Müzik Çalma

          Disk Çalma Modları
          • Hızlı İleri/Geri
          • Sonraki/Önceki Parça Arama
          • Tekrar Çalma
          • Rastgele Çalma
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          USB Direct Modları
          • Hızlı Geri/Hızlı İleri
          • Önceki/Sonraki
          • Programlı Çalma
          • Rasgele
          Yükleyici Tipi
          Üst
          Programlanabilen Parça Sayısı
          20

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
        • AC güç kablosu
        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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