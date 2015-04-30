58 Yaşında bu müzik aracını kullanan biri olarak 5 aylık geçen sürede bu aletin kullanım kolaylığından sesinden çok memnun kaldım.Bazıları bu aleti komşuda veya vitrinde görerek yorum yapabilir.Türk sanat müziğinin eski eserlerini USB ile MP3-cd veya flash bellek kaydında tak PHILIPS AZ 1837 ye dinle memnun kalacaksınız.Birde her yerde servisini bulabilirsiniz.Bende başka müzik aleti var ama arızalı servisini ise araki bulasın.Gençler ne düşünür bilemem ama benim yaşımdakilere rahatlıkla tavsiye ederim.saygılarımla.