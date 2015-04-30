2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AZ1837/12
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
Yaşamınıza uyan tasarımıyla farklı kaynaklardan müzik keyfi: USB Direct, MP3-CD, radyo.
Şık tasarım
USB
Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.
MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.
3.4
5 üzerinden
5
İncelemeler
tarik55
30/04/2015
Türkiye
SAHTESİ Mİ YAPILDI
Bir siteden philips az1837/12 aldım . fakat cihaz adaptörle ile çalışıyor.Adaptörle çalışan modeli var mı. bana kalitesiz ve sahte gibi geldi. Güç kablosu modeli olması gerek. iade ettim paramı inşaalah verirler.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır
SEYYAH
04/12/2013
Türkiye
RADYO GÖSTERGESİ
ELEŞTİRİM ŞU: RADYONUN İSTASYON AYAR DÜĞMESİ, GÖSTERGESİ, YAZILARI GÖRÜLMESİ GÜÇ DURUMDA. İSTASYONLARI GÖSTEREN SAYILAR DİJİTAL OLMADIĞI İÇİN İSTENİLEN İSTASYONA ANCAK "TAHMİNİ" OLARAK ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR. YANİ SORUNLU.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır
ifats
15/05/2012
Türkiye
KULLANAN MEMNUN KALACAKTIR.
58 Yaşında bu müzik aracını kullanan biri olarak 5 aylık geçen sürede bu aletin kullanım kolaylığından sesinden çok memnun kaldım.Bazıları bu aleti komşuda veya vitrinde görerek yorum yapabilir.Türk sanat müziğinin eski eserlerini USB ile MP3-cd veya flash bellek kaydında tak PHILIPS AZ 1837 ye dinle memnun kalacaksınız.Birde her yerde servisini bulabilirsiniz.Bende başka müzik aleti var ama arızalı servisini ise araki bulasın.Gençler ne düşünür bilemem ama benim yaşımdakilere rahatlıkla tavsiye ederim.saygılarımla.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır