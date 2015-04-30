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Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ1837/12

3.4

| (5) İncelemeler

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Yaşamınıza uyan tasarımıyla farklı kaynaklardan müzik keyfi: USB Direct, MP3-CD, radyo.

Tüm avantajları görüntüleyin

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

  • Şık tasarım

  • USB

Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.4

5 üzerinden

5

İncelemeler

2

30/04/2015

Türkiye

Türkiye

SAHTESİ Mİ YAPILDI

Bir siteden philips az1837/12 aldım . fakat cihaz adaptörle ile çalışıyor.Adaptörle çalışan modeli var mı. bana kalitesiz ve sahte gibi geldi. Güç kablosu modeli olması gerek. iade ettim paramı inşaalah verirler.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

RADYO GÖSTERGESİ

ELEŞTİRİM ŞU: RADYONUN İSTASYON AYAR DÜĞMESİ, GÖSTERGESİ, YAZILARI GÖRÜLMESİ GÜÇ DURUMDA. İSTASYONLARI GÖSTEREN SAYILAR DİJİTAL OLMADIĞI İÇİN İSTENİLEN İSTASYONA ANCAK "TAHMİNİ" OLARAK ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR. YANİ SORUNLU.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır

15/05/2012

Türkiye

Türkiye

KULLANAN MEMNUN KALACAKTIR.

58 Yaşında bu müzik aracını kullanan biri olarak 5 aylık geçen sürede bu aletin kullanım kolaylığından sesinden çok memnun kaldım.Bazıları bu aleti komşuda veya vitrinde görerek yorum yapabilir.Türk sanat müziğinin eski eserlerini USB ile MP3-cd veya flash bellek kaydında tak PHILIPS AZ 1837 ye dinle memnun kalacaksınız.Birde her yerde servisini bulabilirsiniz.Bende başka müzik aleti var ama arızalı servisini ise araki bulasın.Gençler ne düşünür bilemem ama benim yaşımdakilere rahatlıkla tavsiye ederim.saygılarımla.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ1837 CD Soundmachine için yapılmıştır

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