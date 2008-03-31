2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AZ1834/12
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
AZ1834'ün şık ve taşınabilir tasarımı sayesinde portatif müzik çalarınızdaki MP3/WMA müzik koleksiyonlarınızı kulaklık gerekmeden dinleyebileceksiniz.
USB
Kompakt stereo hoparlörler tam aralıkta kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Müzik çalma rahatlığı ve keyfi sunan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.
MP3 bağlantısı sayesinde MP3 içeriklerinizi doğrudan ses sisteminizde çalabilirsiniz. Portatif MP3 çalarınızı yerleşik bağlantı soketini kullanarak ses sistemine bağladığınızda, portatif MP3 çalarınızdaki sevdiğiniz şarkıları mükemmel ses kalitesinde dinleyebilirsiniz.
USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.
Yorumlar