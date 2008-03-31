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Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ1834/12

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

AZ1834'ün şık ve taşınabilir tasarımı sayesinde portatif müzik çalarınızdaki MP3/WMA müzik koleksiyonlarınızı kulaklık gerekmeden dinleyebileceksiniz.

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Müzik keyfini yanınızda taşıyın

  • USB

Etkileyici dinamik ses için tam aralıklı hoparlörler

Etkileyici dinamik ses için tam aralıklı hoparlörler

Kompakt stereo hoparlörler tam aralıkta kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Müzik çalma rahatlığı ve keyfi sunan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

Portatif müzik çalarlar için kolay bağlantı

MP3 bağlantısı sayesinde MP3 içeriklerinizi doğrudan ses sisteminizde çalabilirsiniz. Portatif MP3 çalarınızı yerleşik bağlantı soketini kullanarak ses sistemine bağladığınızda, portatif MP3 çalarınızdaki sevdiğiniz şarkıları mükemmel ses kalitesinde dinleyebilirsiniz.

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları