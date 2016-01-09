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  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
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  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın
  • Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ127/12

3
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
Hayatta küçük şeylerden zevk alır ve rahatlığın keyfine varırsınız. AZ127, şık ve portatif tasarımı ve kullanımı kolay fonksiyonlarının yardımıyla sevdiğiniz müziklerin keyfini çıkarmanızı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

  • CD

  • kaset

CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar

Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

Otomatik durdurmalı kasetçalar

Otomatik durdurmalı kasetçalar

0

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
2
1

09/01/2016

Türkiye

Türkiye

Flash bellekten okumanın yanında

Flash bellekten okumanın yanında ,Flash bellek'e yazabilmesini çok isterdim,harici ses çıkışı,hoparlör çıkışı olmalı idi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ127 CD Soundmachine için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ127 CD Soundmachine için yapılmıştır

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